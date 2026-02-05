Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gelişme! Zeydan Karalar tahliye edildi!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Buna göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan tutuklanan 9 kişiye adli kontrol uygulandı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir konuya ilişkin detayları aktardı.
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi.
A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, olaya ilişkin detayları şöyle aktardı.
