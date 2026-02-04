Terörsüz Türkiye'de adım adım sona doğru

TBMM Başkanlığı'ndan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılan açıklamada "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.

BEŞ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

RAPORA NİHAİ ŞEKLİ VERİLEREK OYLANACAK

Açıklamada, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacağı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağı ifade edildi.

"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Süreç Komisyonu toplantısı sonrası MHP'li Feti Yıldız, yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda uzlaştık." dedi.

Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konuların, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildiğine dikkat çekildi.