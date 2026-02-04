PKK/YPG'nin sosyal medya ağına darbe! O hesaplara erişim engeli

Suriye’de devam eden operasyonlar üzerinden Türkiye’yi hedef alan ve terör örgütü YPG/PKK lehine dezenformasyon yürüten dijital medya hesaplarına operasyon düzenlendi. İletişim Başkanlığı’nın tespit ettiği 5 hesaba erişim engeli getirildi.

Suriye sahasında askeri hareketlilik ve operasyonlar devam ederken, terör örgütü YPG/PKK destekli hesapların dijital mecralar üzerinden Türkiye'yi karalamaya yönelik geniş kapsamlı bir kampanya yürüttüğü belirlendi. Kamuoyunu yanıltma ve operasyonların meşruiyetine gölge düşürme amacı taşıyan bu girişimler, devletin ilgili kurumları tarafından takibe alındı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TAKİBE ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen teknik incelemeler sonucunda, doğrudan terör örgütü adına dijital medya kampanyaları yöneten ve provokatif içerikler paylaşan hesaplar tek tek deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, bu hesapların koordinatlı bir şekilde dezenformasyon yaydığı ve milli güvenliği hedef aldığı saptandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN JET KARAR

Tespit edilen 5 stratejik hesapla ilgili hazırlanan raporlar, vakit kaybedilmeden yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör propagandası ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçları kapsamında söz konusu hesaplara yönelik erişim engeli kararı verdi. Alınan kararla birlikte, terör örgütünün dijital alandaki manipülasyon ağının bir halkası daha koparılmış oldu.

Yetkililer, saha operasyonlarıyla eş zamanlı yürütülen bu tür "dijital terör" faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.