MHP'li Yıldız açıkladı: Çerçeve metni hazırlayacağız

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor yazım süreci devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclisin işi. Mecliste gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir." ifadelerine yer verdi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor yazım süreci devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'umut hakkı' ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soru üzerine, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım elbette" ifadelerini kullandı. Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, "Hepsini toparladı. Aslında tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim bir açıklama yapmamıza gerek de yok aslında" şeklinde konuştu.

Hazırlanacak raporun kanun teklifi haline gelip gelmeyeceğine ilişkin olarak Yıldız, "Çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclisin işi. Mecliste gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan mutabakatla geçtiği için kanunlaşması da çok uzun sürmez" diye konuştu. Rapor yazım takvimi konusunda Yıldız, "Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden üç hafta, iki hafta, bir hafta gibi bir kesin süre veremeyiz ama çok uzamaz" ifadelerini kullandı. Yıldız şöyle konuştu:

"İyi olacak, yalnız onu söyleyeyim. Her şey daha iyi olacak, Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. İnşallah terörsüz dünyaya evrilir. Bakıyoruz, Atlantik'in öbür tarafında bir açıklama yapılıyor, ekonomimiz altüst oluyor. Artık dünya o kadar küçüldü ki yetkililerden herhangi birinin söylediği söz doğrudan mutfağımıza, cebimize, kasamıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör bütün dünyada inşallah biter. İnsanlık da doğru düzgün bir nefes alır. Çünkü vekâlet savaşlarıyla emperyalist savaşları devam ettirmek isteyen bazı devletleri burada açıklamanın imkansızlığı ortada."

Yıldız, Terörsüz Türkiye Süreci için yapılan çalışmalara karşılık olmadığı eleştirilerine ilişkin, "Kim söylüyor karşılık bulmadığını? Buldu, sizin sahadan haberiniz yok herhalde. Yurdun dört bir köşesinden, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden bizi arayanlar. Türk milleti karşılığını verdi. Büyük bir kardeşlik içerisinde de bu işi inşallah neticelendireceğiz. 16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bu ne demek, bunun için izah edilecek kelime yok. Bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere çıkılan yolda başarıyla gelindi, başarıyla neticelendirilecek. Artık son bu, bu saatten sonra bu iş geriye döner mi; öyle bir şey yok. Bu iş bitti" diye konuştu.

İttifak ortağı MHP ile AK Parti arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin soruya Yıldız, "Cumhur İttifakı'nın bu konularda en ufak bir aykırı düşüncesi yok birbirinden. Tamamen uyum içindeyiz. Her konuda uyum içindeyiz. Bundan emin olun. Raporda da göreceksiniz zaten" cevabını verdi.

CHP'li Emir: "Özellikle terörün sonlandırılması ve demokratikleşme ile ilgili çok fazla farklar olmadığını, partilerin birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, komisyon çalışmalarının bir an evvel sonuçlanmasında yarar olduğunu söyleyerek, "Gerçekten de bütün siyasi partilerin, komisyondaki partilerin Türkiye'deki hem bu terörün kalıcı bir biçimde sonlandırılması için hem de Türkiye'deki demokratikleşme ve hukuk devleti adına atılması gereken adımlarla ilgili büyük oranda görüş birliği olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Emir, bütün partilerin raporları, görüşleri olduğunu belirterek, "Aradaki mesafeler oldukça azalmış durumda. Her bir konu için tek tek ayrıntı vermek çok doğru olmaz ama buradaki uzlaşı bütün hakkında olacak. Yani her biri şu maddelerde anlaşıldı, bunlarda anlaşılmadı gibi değil, o raporun bütün olarak değerlendirilmesi ve bütün olarak oylanması son derece önemli. Biz bu ayrıntıların şu anda paylaşılmasını çok yerinde bulmuyoruz. Özellikle terörün sonlandırılması ve demokratikleşme ile ilgili çok fazla farklar olmadığını, partilerin birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim" dedi. Emir, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, öteden beri en önce söylediğimiz, ısrarla vurguladığımız, üzerinde durduğumuz hususlar. Ben bunun da bir sorun olmadan gerçekleşeceğini umuyorum. Hukuk devletinde, anayasal devlette Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması düşünülemez. Sayın Demirtaş'ın çoktan tahliye edilmiş olması, Ahmet Özer'in çoktan görevine iade edilmiş olması, bununla birlikte Can Atalay'ın çoktan gelip Mecliste milletvekili görevine başlamış olması, Tayfun Kahraman'ın çoktan evine dönmüş olması gerekirdi. Dolayısıyla umuyorum ki kısa sürede bu komisyon görevini tamamlar. Çerçeve raporunu hazırlar ve rapor sonucunda Meclis Adalet Komisyonu başta olmak üzere Meclis üstüne düşen görevi yapar ve Türkiye'de atılması gereken adımlar ivedilikle atılabilir."

