Kahire'ye Togg damgası! Başkan Erdoğan Sisi'ye yerli elektrikli otomobili hediye etti
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.