Deprem bölgesine 79,4 milyar lira ulaşım yatırımı! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ilk andan beri sahada olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 64,6 milyar lira yatırım ile 14,8 milyar lira cari olmak üzere toplam 79,4 milyar lira harcama yaptık." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik çalışmalar ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

"418 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BAĞLANTI VE İMAR YOLUNUN ALTYAPILARIYLA BİRLİKTE İMALATLARINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 68 bin 510 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde olduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu anımsattı. Uraloğlu, 11 ildeki yol ağının yüzde 98'inin depremden herhangi bir zarar görmediğini ifade ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Depremin hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile 4 bin 865 personel, 3 bin 284 makine ve teçhizatla çalışma yürüterek deprem sonrası trafikte aksamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri aldık. Şehir içi trafiğin sağlanması ve özellikle arama kurtarma amaçlı yoğun çalışmalar yürüttük."

Deprem bölgesinde kalıcı deprem konutlarının yapımı sürerken bu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı üstlenilen bağlantı ve imar yollarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 8 ilde 32 lokasyonda toplam 418 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun altyapılarıyla birlikte imalatlarını gerçekleştiriyoruz. 293,5 kilometrelik bağlantı ve imar yolunun ise yapım çalışmalarını tamamladık." dedi.