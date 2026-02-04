Bilal erdoğan'dan gençlere liderlik mesajı: Gelecek sizin

Bilal Erdoğan, GENÇLİK Liderliği Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, programın Türkiye için bir paradigma değişimi anlamına geldiğini vurguladı. Erdoğan, "Bu program sadece bireysel gelişimi değil, Türkiye'nin geleceğini mayalayacak bir çalışmadır" ifadelerini kullanarak gençlere verilen önemin altını çizdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın açılışında konuştu. Açılış programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcıları Enes Eminoğlu ve Safa Koçoğlu Gürsoy, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve genç STK'lılar katıldı. Gençlik Liderliği Eğitim Programları hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan, programın bugüne kadar yaklaşık 1700 mezun verdiğini, bu sayının kısa sürede 2 bine ulaşacağını ifade etti. Erdoğan, "Bu 2 bin kişi yaklaşık 20 bin aday arasından süzülüp geldi. Amacımız en uygun, en istekli ve en yetkin gençleri bu eğitimden geçirmekti. Çünkü bir eğitim kadromuz var Yusuf hocamızın liderliğini yaptığı. Bu eğitim kadrosu da kolay kopyalanabilen bir kadro değil" dedi. SON DERECE KIYMETLİ Her bir mezunun yılda en az 10 gence dokunmasının bile büyük bir etki oluşturacağını söyleyen Erdoğan, "Bu, yılda 20 bin gence ulaşmak demek. 10 yılda 200 bin genç demek. Ama bu 2 bin arkadaşımızın yılda 10 gençle, 10 çocuğumuzla çok faydalı çalışma yaptığını düşünün. Onları motive ettiğini düşünün. Kendilerini daha iyi tanımalarına, hayallerini gerçekleştirebilmelerine, kendilerini yüksek hedefler koymalarına vesile olduğunu düşünün. Bu çarpan etkisi Türkiye'nin geleceği açısından son derece kıymetli" diye konuştu. TÜRKİYE İÇİN BİR PARADİGMA DEĞİŞTİRİCİ 2 bin gençlik lideri iyi çalıştığı zaman isteyerek, emek vererek bütün donanımlarını seferber ettiği zaman ne kadar çok genci nerelere getirebileceğinin hayal edilmesine dikkat çeken Erdoğan, "Gerçekten onun için TGSP'nin bu müthiş programı GLEP aslında bütün Türkiye için bir paradigma değiştirici, bütün gençliği mayalama anlamında gerçekten çok ciddi, çok önemli bir program. Sizlerden beklentim, bu programın ne kadar kritik olduğunu, ne kadar mayalayıcı olduğunu, gerçekten süte yoğurdu doğru derecede katıyoruz. Gerçekten sonunda çok lezzetli bir yoğurdun elde edilebileceğini görmenizi istiyoruz. Yani bu işin sonucunda bu ülkenin gerçekten 21'inci yüzyılın dünyasına damga vuracak değişimlerin önder ülkesi olmasını sağlayacağız. Bunun ön ayağı olacak" dedi.

FOTOĞRAF: DHA DÜNYADAKİ GELİR DAĞILIMI VE SAVAŞLAR Genel dünya sorunlarını anlatan ve dünyada gelir dağılımının hiç olmadığı kadar bozulduğunun konuşulduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "İnsanlar şehirlere geldiler, işte köy hayatından kurtuldular, sözüm ona. Ama şehirlerde yine zor geçiniyorlar. Yani İstanbul'da zor geçiniliyorsa, New York'ta da zor geçiniliyor, Londra'da da zor geçiniliyor. Yani biz şimdi gençlere YouTube'da bir şey atıyorlar önlerine, adam ayda 5 bin dolar kazanıyor. '5 bin dolara ne yaşıyordur falan' diyorsun. Ondan sonra bir de adama gidip mikrofon uzatsan bir dokun bin ah işit. Dolayısıyla bu eşitsizliklerin sancısı aslında gizliden gizliye büyüyor. Ve bakıyoruz savaşlar azalıyor mu? Savaşlar devam. Şu anda işte Ukrayna'daki savaş 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri en çok insanın hayatına mal olan savaş olarak tarihte yerini aldı. Ruanda'daki soykırımı da geçti" dedi. GAZZE'DEKİ SOYKIRIM Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "Dünyanın gözünün önünde 3 yıl boyunca dünya tarihinde olmamış bir yıkım ve katliam yaşadık. Yani 2'nci Dünya Savaşı, 1'inci Dünya Savaşı çok insan öldü. Ama bir şehre, bir küçük yere sıkıştırılmış insanların üzerine böyle bir ölüm hiçbir zaman yağdırılmadı. Yani dünya tarihindeki savaşlarda insanlar bir şekilde kaçtı mı, bırakıyorsun kaçıyorlar. Yani siviller kaçsın. En zalimi bile hepsini bir yere kıstırıp 3 yıl boyunca böylesine bombalamadı. Ama gözümüzün önünde bu yaşandı. Dünyanın bütün egemen güçleri buna yardım ve yataklık yaptı. Dolayısıyla gençler, geleceğin dünyasıyla ilgili kaygılanmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu" diye konuştu. SON 23 YILDAKİ BÜYÜME 25 yıl önceki Türkiye'nin düşünülmesini isteyen Erdoğan, "Türkiye artık Amerika bir taraftan çekti mi gelen Avrupa öbür taraftan itti mi giden bir ülkeydi. Kendi kararlarını verebilen bağımsız bir ülke olmadığı gibi imkanları da sınırlı bir ülkeydi. Türkiye'nin şöyle son 100 yılını alın ekonomik durumu itibariyle, yani bütün dünya ekonomisine nazaran bir inceleyin göreceksiniz, gerçekten şu son 23 yıldaki büyüme Cumhuriyet tarihinde bırakın Osmanlı tarihinde de yok yani. Osmanlı ekonomisi de çok stabil yani, biz endüstri devrimi olduktan sonra yakalanan ekonomik büyümeleri Osmanlı devriminde yakalayamadık maalesef onları kaçırdık. Bütün o birikmiş kaçırdığımız adeta trenleri şu 23 yılda yakaladık. Öyle bir yakaladık ki bu 23 yıldaki ekonomik büyüklüğü ülkenin 8 kat büyüdü. Kişi başına milli gelir 6 kat büyüdü" dedi. "TÜRKİYE MUKTEDİR BİR ÜLKE" Yurt dışı gezilerinde Türkiye'ye bakışın nerelerden nereye geldiğini gördüklerini de söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi ne kadar muktedir bir ülke olarak görüyorlar ayrı, Türkiye'nin ne kadar dünya gündemini değiştirebilecek bir ülke olduğunu görüyorlar ayrı. Yani muktedir olabilirsiniz ama hiçbir şey yapmazsınız. Yani bugün belki Amerika dünyayı çok iyi bir yer haline getirebilir. Veyahut da bugün Avrupa Birliği gerçekten Avrupa'nın ötesinde diyelim ki, Afrika'daki açlığa bir çözüm bulabilir. Veya bugün sadece bahsettiğim zengin adam kendi servetiyle muhtemelen Afrika'daki 10-15 ülkenin bütün su sorununu çözebilir. Ama adam yapmıyor değil mi? Dolayısıyla sadece kudretinizin olması yetmiyor. İçinizde bir iyilik dinamiğinin olması gerek" diye konuştu.