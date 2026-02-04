Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de: Deprem bölgesinde dev yatırım seferberliği! Libya uçağı neden düştü?
Asrın felaketinin üçüncü yılında deprem bölgesinde ulaştırma ve altyapı yatırımları hız kesmeden sürerken, bölgeye yaklaşık 80 milyar liralık dev yatırım yapıldı. Öte yandan Ankara’da kaza kırıma uğrayan Libya uçağına ilişkin kara kutu ve ses kayıt cihazı incelemelerinde kritik bulgulara ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem deprem bölgesindeki son durumu hem de uçak kazasının perde arkasını A Haber’e anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki son durumu ve uçak kazasının perde arkasını A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu'na anlattı.
DEPREM BÖLGESİNE 80 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "Deprem 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olan olaylardan bir tanesi. Biz de bakanlık olarak ilk saatlerden itibaren sahadaydık." ifadelerini kullandı. Hatay Havalimanı'nın 7/24 süren operasyonlarla acil durumlar için işler hale getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Önemli ölçüde bitirdiğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık 293 kilometre civarında yeni yol yaptık, sırf deprem konutlarına ulaşmak için. Yine sadece oralara yaklaşık 80 milyar liralık bir harcama yaparak orayı ayağa kaldırdık." sözleriyle bölgedeki dev bütçeli altyapı seferberliğini aktardı.
LİBYA UÇAĞININ KARA KUTUSU ÇÖZÜLDÜ: İKİNCİ DAKİKADA ARIZA BAŞLADI
Ankara Haymana'da düşen Libya uçağına ilişkin İngiltere'de yürütülen teknik incelemelerin sonuçlarını paylaşan Uraloğlu, ses kayıt cihazının hasar görmesine rağmen çözülebildiğini belirtti. Kazanın teknik detaylarına inen Bakan Uraloğlu, "23 Aralık'ta saat 20:17'de havalanan uçağın ikinci dakikada ikinci jeneratörünün devre dışı kaldığı, 13-14 saniye sonra üçüncü jeneratörünün devre dışı kaldığı belirlendi. İlerleyen dakikalarda bütün jeneratörlerin devre dışı kaldığı, bir ara jeneratörlerin devreye girdiği ancak tekrar çıktığı görüldü." ifadelerini kullandı.