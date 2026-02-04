CANLI YAYIN

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber'de: Deprem bölgesinde dev yatırım seferberliği! Libya uçağı neden düştü?

Asrın felaketinin üçüncü yılında deprem bölgesinde ulaştırma ve altyapı yatırımları hız kesmeden sürerken, bölgeye yaklaşık 80 milyar liralık dev yatırım yapıldı. Öte yandan Ankara’da kaza kırıma uğrayan Libya uçağına ilişkin kara kutu ve ses kayıt cihazı incelemelerinde kritik bulgulara ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hem deprem bölgesindeki son durumu hem de uçak kazasının perde arkasını A Haber’e anlattı.

Asrın felaketinin üzerinden geçen üç yılda ulaştırma ve altyapı alanında dev adımlar atılırken, deprem bölgesine 80 milyar liraya yakın yatırım yapıldı. Öte yandan Ankara'da kaza kırıma uğrayan Libya uçağına ilişkin kara kutu ve ses kayıt cihazı incelemelerinde kritik bulgulara ulaşıldı.

BAKAN URALOĞLU A HABER'DE: SES KAYIT CİHAZI ÇÖZÜMLENEBİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki son durumu ve uçak kazasının perde arkasını A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu'na anlattı.

DEPREM BÖLGESİNE 80 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, "Deprem 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olan olaylardan bir tanesi. Biz de bakanlık olarak ilk saatlerden itibaren sahadaydık." ifadelerini kullandı. Hatay Havalimanı'nın 7/24 süren operasyonlarla acil durumlar için işler hale getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Önemli ölçüde bitirdiğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık 293 kilometre civarında yeni yol yaptık, sırf deprem konutlarına ulaşmak için. Yine sadece oralara yaklaşık 80 milyar liralık bir harcama yaparak orayı ayağa kaldırdık." sözleriyle bölgedeki dev bütçeli altyapı seferberliğini aktardı.

LİBYA UÇAĞININ KARA KUTUSU ÇÖZÜLDÜ: İKİNCİ DAKİKADA ARIZA BAŞLADI

Ankara Haymana'da düşen Libya uçağına ilişkin İngiltere'de yürütülen teknik incelemelerin sonuçlarını paylaşan Uraloğlu, ses kayıt cihazının hasar görmesine rağmen çözülebildiğini belirtti. Kazanın teknik detaylarına inen Bakan Uraloğlu, "23 Aralık'ta saat 20:17'de havalanan uçağın ikinci dakikada ikinci jeneratörünün devre dışı kaldığı, 13-14 saniye sonra üçüncü jeneratörünün devre dışı kaldığı belirlendi. İlerleyen dakikalarda bütün jeneratörlerin devre dışı kaldığı, bir ara jeneratörlerin devreye girdiği ancak tekrar çıktığı görüldü." ifadelerini kullandı.

SİSTEMLER ÇÖKTÜ, MANUEL OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

Uçağın akü gücüyle yoluna devam etmeye çalıştığını ve 32 bin fit yüksekliğe kadar çıktığını belirten Uraloğlu, "Sistemler bir anda kaybolduğu için kuleyle yapılan telsiz görüşmelerinde havalimanına doğru yönlendirildi. Elektronik sistemler çöktüğü için artık bütün bunların manuel yapılması gerektiği noktasında bir operasyon yürütülmeye çalışıldı." dedi. Kazanın son anlarına dair de bilgi veren Uraloğlu, "Yaklaşık 37 dakikalık bir süreç kalkıştan düşüşüne kadar. Son yaklaşık bir 8-10 dakikalık bölümde bir veri kaydı, ses kaydı yok; niye çünkü artık bütün sistem gittiği için o kayıt da yapılamadı." sözleriyle trajik kazanın detaylarını paylaştı.

VERİ KAYIT CİHAZI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ses kayıt cihazının incelenmesinin ardından gözlerin veri kayıt cihazına çevrildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ses kayıt cihazı incelendi, bu da bize yeterince fikir veriyor. Diğer veri kayıt cihazı ile ilgili bazı bilgiler üzerinde hâlâ çalışılıyor." açıklamasında bulundu. Kazada mürettebatla birlikte toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini de paylaşan Uraloğlu, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

