Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber’de: Deprem bölgesinde dev yatırım seferberliği! Libya uçağı neden düştü?

(foto: ahaber.com.tr)

SİSTEMLER ÇÖKTÜ, MANUEL OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

Uçağın akü gücüyle yoluna devam etmeye çalıştığını ve 32 bin fit yüksekliğe kadar çıktığını belirten Uraloğlu, "Sistemler bir anda kaybolduğu için kuleyle yapılan telsiz görüşmelerinde havalimanına doğru yönlendirildi. Elektronik sistemler çöktüğü için artık bütün bunların manuel yapılması gerektiği noktasında bir operasyon yürütülmeye çalışıldı." dedi. Kazanın son anlarına dair de bilgi veren Uraloğlu, "Yaklaşık 37 dakikalık bir süreç kalkıştan düşüşüne kadar. Son yaklaşık bir 8-10 dakikalık bölümde bir veri kaydı, ses kaydı yok; niye çünkü artık bütün sistem gittiği için o kayıt da yapılamadı." sözleriyle trajik kazanın detaylarını paylaştı.