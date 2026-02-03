Sahada ve masada Türkiye’nin dediği oldu! Muhalefet Suriye sınavında yine "sıfır" çekti!

Suriye sahasında yaşanan son gelişmeler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı "güvenli bölge" ve "terörden arındırılmış kuşak" stratejisinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmada, "Suriye halkının önünde artık yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye meselesinde doğru yapan sadece Türkiye oldu. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideolojik taassupla bakanlar yine çuvalladı. Bu kardeşlik sınavından yine sıfır çekti" sözleriyle Ankara'nın dik duruşunu ve muhalefetin düştüğü durumu özetlemişti. Bugün gelinen noktada, bölgedeki dengelerin Türkiye'nin tezi doğrultusunda şekillenmesi, izlenen politikanın başarısını bir kez daha kanıtladı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MUHALEFETİN "SURİYELİLER GİTSİN" YARIŞI VE VİZYONSUZLUĞU

Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mustafa Nedim Yamalı, muhalefetin Suriye politikasındaki sığlığını ve merhametten uzak yaklaşımını sert sözlerle hedef aldı. Yamalı, "Özellikle son 10 yıldır muhalefetin Suriye ile ilgili tek söylediği 'Suriyeliler bu ülkeden gitsin'di. Yani onlar bu işe sadece Suriyelilerin gönderilmesi gibi merhametsiz bir açıdan baktılar" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin Türkiye'nin bölgesel gücünü kavrayamadığını vurgulayan Yamalı, "Muhalefetin en büyük problemi Türkiye'nin ne olduğunu anlayamadıkları diye ben düşünüyorum. Bunu zaten bu Suriye meselesinde çok açıklıkla gördük. Yani 2012-13'lerden bu yana Suriye'nin, hakikaten Suriye ile ilgili muhalefetin tek dediği 'bu Suriyeliler gitsin' oldu ve can endişesinden dolayı bizim ülkemize sığınmış olan insanları savaşın en şiddetli olduğu zamanlarda tekrar Suriye'ye göndermek için bir yarışa girdiler ve bu yarışta birinciliği almaya çalıştılar" şeklinde konuştu.