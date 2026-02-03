Sahada ve masada Türkiye’nin dediği oldu! Muhalefet Suriye sınavında yine "sıfır" çekti!
Suriye’de hükümet ile SDG/YPG arasındaki anlaşma süreci küresel siyasetin gündemine otururken, Türkiye’nin bölgedeki stratejik haklılığı bir kez daha tescillendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen kararlı diplomasi, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen odakların planlarını bozarken; AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’dan muhalefete Suriye eleştirisi geldi. Sadece "göçmen karşıtlığı" üzerinden okuyan ve çözüm üretemeyen muhalefetin ideolojik bir körlük içinde olduğunu belirten Yamalı, Türkiye’nin izlediği denge siyasetinin tarihi önemine dikkat çekti. İşte bölgedeki kardeşlik sınavı ve Ankara’nın oyun kurucu rolünün perde arkası...
Suriye'de hükümet ile SDG/YPG arasında yürütülen anlaşma süreci uluslararası gündemin merkezine yerleşirken, Türkiye'nin bölgeye yönelik yıllardır savunduğu güvenlik ve denge politikası bir kez daha doğrulandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen kararlı diplomasi, sahadaki dengeleri Ankara lehine şekillendirirken, AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'dan muhalefetin Suriye politikasına sert eleştiriler geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN: "DOĞRU YAPAN SADECE TÜRKİYE OLDU"
Suriye sahasında yaşanan son gelişmeler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı "güvenli bölge" ve "terörden arındırılmış kuşak" stratejisinin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. Başkan Erdoğan, daha önce yaptığı bir konuşmada, "Suriye halkının önünde artık yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye meselesinde doğru yapan sadece Türkiye oldu. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideolojik taassupla bakanlar yine çuvalladı. Bu kardeşlik sınavından yine sıfır çekti" sözleriyle Ankara'nın dik duruşunu ve muhalefetin düştüğü durumu özetlemişti. Bugün gelinen noktada, bölgedeki dengelerin Türkiye'nin tezi doğrultusunda şekillenmesi, izlenen politikanın başarısını bir kez daha kanıtladı.
MUHALEFETİN "SURİYELİLER GİTSİN" YARIŞI VE VİZYONSUZLUĞU
Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mustafa Nedim Yamalı, muhalefetin Suriye politikasındaki sığlığını ve merhametten uzak yaklaşımını sert sözlerle hedef aldı. Yamalı, "Özellikle son 10 yıldır muhalefetin Suriye ile ilgili tek söylediği 'Suriyeliler bu ülkeden gitsin'di. Yani onlar bu işe sadece Suriyelilerin gönderilmesi gibi merhametsiz bir açıdan baktılar" ifadelerini kullandı.
Muhalefetin Türkiye'nin bölgesel gücünü kavrayamadığını vurgulayan Yamalı, "Muhalefetin en büyük problemi Türkiye'nin ne olduğunu anlayamadıkları diye ben düşünüyorum. Bunu zaten bu Suriye meselesinde çok açıklıkla gördük. Yani 2012-13'lerden bu yana Suriye'nin, hakikaten Suriye ile ilgili muhalefetin tek dediği 'bu Suriyeliler gitsin' oldu ve can endişesinden dolayı bizim ülkemize sığınmış olan insanları savaşın en şiddetli olduğu zamanlarda tekrar Suriye'ye göndermek için bir yarışa girdiler ve bu yarışta birinciliği almaya çalıştılar" şeklinde konuştu.
BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VE DÜNYANIN YENİ CAZİBE MERKEZİ
Türkiye'nin Suriye politikasının sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir refah ve birlik vizyonu olduğunu belirten Milletvekili Yamalı, bölgenin potansiyeline dikkat çekti. Mustafa Nedim Yamalı, "Bu bölge dünyanın en zengin bölgelerinden birisi. Bu bölgedeki insanları oluşturan Türkler, Kürtler ve Araplar bir iş birliği içinde kendileri için çalışırlarsa elbette ki burası dünyanın en önemli, en cazip yerlerinden birisi haline gelir" sözleriyle birliğin gücüne vurgu yaptı. Dışlayıcı bir dil yerine kucaklayıcı ve stratejik bir yaklaşımın bölgeyi ayağa kaldıracağını ifade eden Yamalı, Türkiye'nin bu noktada kilit rol oynadığını aktardı.