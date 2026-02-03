Kirli partide maske düştü! Murat Ongun ve ekibinin katıldığı eğlencedeki uyuşturucu testleri belli oldu
Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal ile birlikte partiye katılarak birlikte olduklarını belirten ve uyuşturucu kullandıklarını söyleyen / redden kadınların uyuşturucu testleri çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında tutuklu Sara Ersoy'un da bulunduğu 9 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Yapılan incelemeler sonucunda 6 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal ile partiye katıldıklarını öne süren kadınların, uyuşturucu kullandıklarını kabul eden veya reddedenlerin test sonuçları da açıklanmış oldu.
İŞTE O İSİMLER:
Melisa Gadiş - Esrar
Gülşah Rojin Demir - kokain
Burcu Esra Büken - kokain + esrar
Aybike Acer - kokain + esrar
Sara Ersoy - kokain + esrar
Berfin Karayılan - kokain