Başkan Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap dünyası yayın organlarından Şarkul Avsat’a verdiği tarihi mülakat, küresel siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Erdoğan; Suudi Arabistan ile güçlenen stratejik bağlardan Gazze’deki soykırımın durdurulmasına, Suriye’nin toprak bütünlüğünden Somali üzerinden kurulan "İsrail kumpasına" kadar kritik başlıklarda dünyaya adeta istikrar manifestosu sundu. Erdoğan verdiği mülakatta İran'a askeri müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonunu ortaya koyduğu, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali gibi küresel gündemlere ilişkin değerlendirmelerini içeren mülakatı, Suudi Arabistan'ın ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat'ta Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.

Cumhurbaşkanımız mülakatta, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yalnızca ikili boyutuyla değil, bölgesel istikrar ve ortak sorumluluk anlayışıyla ele alındığını vurguladı. Ekonomi, yatırım, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere somut ve sürdürülebilir iş birliği alanlarına dikkat çekerek; "Hem bölgesel meselelerde istişareyi derinleştirmeyi hem de ikili ilişkilerimizi somut alanlarda ileri taşımayı hedefliyoruz." dedi.

İran merkezli gerilimlere ilişkin değerlendirmelerinde, bölgemizin yeni çatışmalara değil sağduyuya ve diyaloğa ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız; Türkiye'nin savaşları önleyici diplomasi anlayışıyla hareket ettiğini, bölgesel istişare ve ortak aklın önemini ortaya koydu. Türkiye olarak bölgemizde yeni bir savaşın, yeni bir yıkım dalgasının yaşanmasını istemediğimizi dile getirdi.

Gazze konusunda da kalıcı ateşkes, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve Filistin halkının iradesini esas alan adil bir barışın altını çizen Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin barışa katkı sunma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız; "Toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlatılması, Gazze'de acil ve temel ihtiyaçların karşılanması, kamu hizmetlerinin sunulması ve 2803 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde İsrail güçlerinin kademeli şekilde Gazze'den geri çekilmesi gerekmektedir. Türkiye, Barış Kurulu üyesi olarak bu süreçlere aktif katkı sağlayacaktır." ifadeleriyle Türkiye'nin barışa hizmet edecek her yapıcı adımın yanında yer alacağını güçlü biçimde vurguladı.

Suriye'de toprak bütünlüğünü esas alan siyasi çözüm vurgusu yapan Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele, ulusal birlik ve bölgesel istikrarın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ortaya koydu. "Bizim için ölçü bellidir; komşularına tehdit üretmeyen, terör örgütlerine alan açmayan ve toplumun bütün kesimlerini eşit vatandaşlık temelinde kucaklayan bir Suriye, bölgesel istikrar açısından hayati önemdedir." sözleriyle ülkemizin tavrını bir kez daha teyit etti.

Sudan'da ise barış, insani destek ve yeniden imar sürecine yönelik Türkiye'nin sahadaki güçlü katkılarını paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız, "Suudi Arabistan, ABD ve Mısır'ın kurulan mekanizma ile bu noktadaki yapıcı çalışmalarını kuşkusuz çok değerli buluyoruz ve Türkiye olarak barış ve refaha dair atılacak her adımın yanında olacağız ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.

Somali'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı net bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız, Afrika Boynuzu'nda ve tüm bölgede istikrarsızlaştırıcı adımlara karşı uluslararası toplumun ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini güçlü biçimde vurguladı. İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin soru üzerine; "Gazze'de soykırım yapan Netanyahu Hükümeti; Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından bu kez de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırma niyetindedir." ifadeleriyle tepki gösterdi.