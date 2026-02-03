DMM'den "Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu" iddialarına yalanlama!

Sosyal medyadaki "Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlama geldi. Açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilerin bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edildiği belirtilerek "Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. " denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada "Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgilerin bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edildiği belirtilen açıklamada "TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir." denildi.

"PAYLAŞIMLAR KASITLI OLARAK DOLAŞIMA SOKULDU"

Kamu kurumları tarafından, "kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı" başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.