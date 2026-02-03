Başkan Erdoğan Prens Selman görüşmesinin detayları belli oldu: Suriye'nin yeniden imarında iş birliği

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın stratejik diyaloğu bölgesel barış ve istikrara önemli katkı sunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'ı ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Fotoğraf-AA

Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

GAZZE'NİN YENİDEN İMARINDA İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI

Başkan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Görüşmede ayrıca Yemen'deki son durum ve Doğu Afrika'daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alındı.