Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e sert sözler: CHP’ye hayırsız baba oldu

Muhalefet cephesinde parti yönetimine yönelik eleştiriler gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sıklıkla ön plana çıkarması, parti içinde rahatsızlığa neden oldu. Bu duruma tepki gösteren isimlerden biri de eski milletvekili Mehmet Sevigen oldu. Şaibeli kurultay davasında tanık olarak dinlenecek olan Sevigen, Özel’in parti yönetim tarzına yönelik dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de sular durulmuyor, 23 Şubat'taki kurultay davası yaklaştıkça tansiyon yükseliyor. Eski milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı canlı yayında mevcut yönetimi ve Ekrem İmamoğlu etkisindeki genel merkezi yerden yere vurdu. CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER! Sevigen, "CHP'nin arınması için mahkemeye gideceğim" diyerek davanın seyrini değiştirecek bir çıkış yaptı.

Eski milletvekili Mehmet Sevigen "CHP'NİN ARINMASI İÇİN GİDECEĞİM" Sevigen, davanın sadece bir prosedür olmadığını, partinin geleceği için bir "arınma" süreci olduğunu vurgularken, "Tanık olarak gideceğim, oradaki ifademi vereceğim ve orayı ikna edeceğim. CHP'nin arınması için gideceğim. Kemal Bey'den başkası bu partinin ağırlığını kaldırmaz." ifadelerini kullandı.