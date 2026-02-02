Külliye'de kritik kabul! Başkan Erdoğan Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.