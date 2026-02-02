Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Gazze Suriye ve İran'daki gelişmeler masada
Kabine bugün Külliye'de Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Birçok başlığın masada olduğu toplantıda başta Terörsüz Türkiye ve süreçte gelinen nokta ele alınacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımından Suriye'de yaşananlara, İran-ABD geriliminden bölgesel konulara kadar pek çok konu Kabine toplantısında ele alınacak.
Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek Kabine toplantısında birçok önemli konu masaya yatırılacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Toplantının en önemli konularından biri şüphesiz ki Terörsüz Türkiye süreci. Süreçte terörle mücadele ve sınır ötesinde son durumda ön plana çıkıyor.
PKK'nın sahada silah bırakıp bakmadığı konusunda takipler devam ederken Meclis'te sürdürülen ortak rapor ve yasal düzenleme çalışmaları da ele alınacak.
SURİYE
Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Şam yönetiminin terör örgütlerine yönelik operasyonları da toplantının kritik başlıklarından.