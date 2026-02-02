CHP'li Kadıköy Belediyesinin cami rahatsızlığı! Onay verilen yapıma karara itiraz ettiler

Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesi iptaline ilişkin karar mahkeme tarafından reddedilerek yapımına ilişkin onay verilmişti. Ancak CHP'li Kadıköy Belediyesi projeye itiraz ederek Danıştay'a başvurdu. CHP'li belediyenin tepki çeken kararını Mimar ve Mühendisler İstişare Kurulu Üyesi Kadem Ekşi değerlendirdi.

Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan cami projesi iptaline ilişkin karar mahkeme tarafından reddedilerek yapımına ilişkin onay verildi.

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan ve 2015 yılında duyurulan cami projesi Kadıköy Belediyesi tarafından dava edilmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin de katıldığı dava sonucu İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi projeyi 2024 yılında iptal etmişti.

İstinafa taşınan ve dönen dava sonucu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dairesi, 15 Aralık 2025'te bu iptali bozarak davanın reddine hükmetti. Kararla birlikte Kadıköy sahile yapılacak camiye yargıdan onay çıkmış oldu.

Söz konusu cami projesine CHP'li belediye itiraz etti. Projeden rahatsız olan CHP yapımı planlanan cami için Danıştay'a başvurdu. CHP'li belediyenin tepki çeken kararını A Haber'e konuşan Mimar ve Mühendisler İstişare Kurulu Üyesi Kadem Ekşi değerlendirdi.

CEMAAT SOKAKTA, TARTIŞMA MAHKEMEDE

Bölgedeki mevcut caminin özellikle cuma namazlarında yetersiz kaldığını ve vatandaşların ibadetlerini sokaklarda yapmak zorunda kaldığını belirten Mimar ve Mühendisler İstişare Kurulu Üyesi Kadem Ekşi "İnsanlar sokakta ibadetlerini yapmaya çalışıyor. Bu bizim ayıbımız" sözleriyle duruma dikkat çekti. Bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen projenin mahkemeye taşınmasını eleştirerek , "Bir kentin vatandaşları olarak burada yerel yönetimlerin de bu konuyu, davayı Danıştay'a taşıması abesle iştigal, ayıp" ifadelerini kullandı.

"MİMARLAR ODASI HER ŞEYE KARŞI"

Projenin iptali için dava açan Mimarlar Odası'nın tutumunu sert bir dille eleştiren uzman, odanın benzer bir tavrı birçok büyük projede sergilediğini hatırlatan Kadem Ekşi "Mimarlar Odası'nın arkasına takılmasına gerek yok. Mimarlar Odası her şeye karşı. Yani barajlara karşı, köprülere karşı, otoyollara karşı, çarşı her şeye karşı" şeklinde konuştu. Bu karşı duruşun teknik değil, ideolojik bir temelden beslendiğini savundu.

ZEMİN SAĞLAM, PROJE GÜVENLİ

Projenin inşa edileceği alanın zemin güvenliği ile ilgili ortaya atılan iddialara da teknik verilerle yanıt veren Kadem Ekşi , arazinin dolgu alanı olmasının bir risk teşkil etmediğini vurguladı. Yapılan sondaj çalışmalarına atıfta bulunan uzman, "Burada Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu sondajlarda, 22 metrede ana kayaya giriyoruz. 22 metreden sonra da kazıklarla biz bu mühendislik yapısını, camiyi güvenli bir şekilde taşıtabiliriz" dedi. Projenin her türlü güvenlik önlemi alınarak tasarlandığını belirten mühendis, "Etrafına yapacağımız diyafram uygulamayla deniz suyunun girişimini engelleyeceğiz. Yapacağımız iksalarla devrilmeyi engelleyeceğiz. Temel altına çakacağımız kazıklarla da yapının 500 yıl, Sinan'ın yaptığı gibi inşallah uzun yıllara matuf bir şekilde güvenli bir şekilde ayakta kalacak" sözleriyle projenin mühendislik açısından kusursuz olduğunu aktardı.

SADECE CAMİ DEĞİL, BİR YAŞAM MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "estetik, ergonomik, çağdaş bir mimari" ile hazırladığı projenin detaylarını da paylaşan Kadem Ekşi, yapının sadece bir ibadethane olmayacağını söyledi. Proje kapsamında, "üç bodrumlu bir otopark alanı, 1200 metrekarelik bir zemin oturumu, H 15.50 yüksekliğinde maksimum üst kotları olacak bir yapı" tasarlandığını belirtti. Mevcut 200-300 araçlık otopark kapasitesinin proje ile 1275'e çıkacağını, hatta kendisinin, "bunu beş bodrum yapalım, biz de destek olalım" diyerek kapasitenin daha da artırılmasını önereceğini ekledi. Projenin, "kültür merkezleri, kütüphaneler, kafeler, ibadethane" gibi unsurlarıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek cazibe merkezi olacağını vurgulayan uzman, "Eğer insanlar sokaklarda, ucube yerlerde namazlarını kılsınlar diyorsak bu bize yakışmaz. Bundan süratle bizim uzaklaşmamız lazım. Bunu hep birlikte başarmamız lazım. Sayın Başkan da bunu dikkate alarak attığı adımı revize etmesini kendisinden bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.