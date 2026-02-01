CANLI YAYIN

Yeni yılın ilk ziyareti Ortadoğu'ya! Başkan Erdoğan'dan barış ve istikrar çıkarması

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretine Orta Doğu turuyla çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan’a, 4 Şubat’ta ise Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretlerde öncelikli gündem maddesinin bölgesel barış, istikrar ve iş birliği başlıkları olması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyareti için rotayı Ortadoğu'ya kırdı. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çok boyutlu dış politika hamlelerini sürdüren Başkan Erdoğan, 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan kritik bir diplomasi trafiğine imza atacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ VE İSTİKRAR ÇIKARMASI

İLK DURAK RİYAD ARDINDAN KAHİRE

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği 3 Şubat'ta Suudi Arabistan ziyaretiyle başlayacak. Riyad temaslarının ardından 4 Şubat'ta Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, bölgedeki normalleşme adımlarını yeni bir aşamaya taşıyacak.

Yeni yılın ilk ziyareti Ortadoğu'ya! Başkan Erdoğan'dan barış ve istikrar çıkarması - 1

MASADAKİ ÖNCELİK: BÖLGESEL BARIŞ VE GAZZE

Ziyaretin "parolası" barış ve istikrar olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın çantasındaki en kritik başlıklar ise şunlar:

Barış Kurulu: Gazze'de kalıcı sükûnetin sağlanması için kurulması planlanan "Barış Kurulu" projesi.

Yeniden İnşa: Gazze ve Suriye'nin yıkılan altyapısının yeniden ayağa kaldırılması süreci.

Bölgesel Gerilim: İran, Gazze ve Suriye hattındaki son gelişmelerin kapsamlı analizi.

Yeni yılın ilk ziyareti Ortadoğu'ya! Başkan Erdoğan'dan barış ve istikrar çıkarması - 2

EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Başkan Erdoğan'a bu kritik turda bakanlar ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan geniş bir heyet eşlik edecek. Riyad ve Kahire'de düzenlenecek iş forumları ile ticaret hacminin artırılması hedeflenirken; savunma sanayii ve enerji alanlarında stratejik iş birliği anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.

Özellikle son dönemde savunma sanayisindeki işbirlikleri öne çıkmıştı. Türk müteahhitlerin bu ülkelerde üstlendikleri işler de dikkati çekmişti.

Yeni yılın ilk ziyareti Ortadoğu'ya! Başkan Erdoğan'dan barış ve istikrar çıkarması - 3

TÜRKİYE'NİN SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACATI 3,1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Son yıllarda birbiri ardına gerçekleşen ziyaretler ve lider diplomasisiyle hızla gelişen ilişkilerin şubattaki görüşmelerle bir adım daha ileri taşınması bekleniyor.

Türkiye'nin 2025'te yıllık bazda Suudi Arabistan ve BAE'ye ihracatında artış dikkati çekerken, bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle Mısır'a dış satımının gerilediği görüldü.

Bu kapsamda Suudi Arabistan'a ihracat, geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeye ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bunu 299,3 milyon dolarla halı, 283,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

Yeni yılın ilk ziyareti Ortadoğu'ya! Başkan Erdoğan'dan barış ve istikrar çıkarması - 4

MISIR'A İHRACAT GEÇEN YIL 3,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Mısır'a ihracat ise 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalışla 3 milyar 340,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeye ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri 637 milyon dolarla ilk sırada bulunurken, bunu 552 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 443,1 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.

