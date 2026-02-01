Yeni yılın ilk ziyareti Ortadoğu'ya! Başkan Erdoğan'dan barış ve istikrar çıkarması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk yurt dışı ziyaretine Orta Doğu turuyla çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan, 3 Şubat’ta Suudi Arabistan’a, 4 Şubat’ta ise Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretlerde öncelikli gündem maddesinin bölgesel barış, istikrar ve iş birliği başlıkları olması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk yurt dışı ziyareti için rotayı Ortadoğu'ya kırdı. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çok boyutlu dış politika hamlelerini sürdüren Başkan Erdoğan, 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan kritik bir diplomasi trafiğine imza atacak.
İLK DURAK RİYAD ARDINDAN KAHİRE
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği 3 Şubat'ta Suudi Arabistan ziyaretiyle başlayacak. Riyad temaslarının ardından 4 Şubat'ta Kahire'ye geçerek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, bölgedeki normalleşme adımlarını yeni bir aşamaya taşıyacak.
MASADAKİ ÖNCELİK: BÖLGESEL BARIŞ VE GAZZE
Ziyaretin "parolası" barış ve istikrar olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın çantasındaki en kritik başlıklar ise şunlar:
Barış Kurulu: Gazze'de kalıcı sükûnetin sağlanması için kurulması planlanan "Barış Kurulu" projesi.
Yeniden İnşa: Gazze ve Suriye'nin yıkılan altyapısının yeniden ayağa kaldırılması süreci.
Bölgesel Gerilim: İran, Gazze ve Suriye hattındaki son gelişmelerin kapsamlı analizi.
EKONOMİ VE SAVUNMADA YENİ İŞ BİRLİKLERİ
Başkan Erdoğan'a bu kritik turda bakanlar ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan geniş bir heyet eşlik edecek. Riyad ve Kahire'de düzenlenecek iş forumları ile ticaret hacminin artırılması hedeflenirken; savunma sanayii ve enerji alanlarında stratejik iş birliği anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.
Özellikle son dönemde savunma sanayisindeki işbirlikleri öne çıkmıştı. Türk müteahhitlerin bu ülkelerde üstlendikleri işler de dikkati çekmişti.