Yeni yılın ilk ziyareti Ortadoğu'ya! Başkan Erdoğan'dan barış ve istikrar çıkarması

TÜRKİYE'NİN SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACATI 3,1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Son yıllarda birbiri ardına gerçekleşen ziyaretler ve lider diplomasisiyle hızla gelişen ilişkilerin şubattaki görüşmelerle bir adım daha ileri taşınması bekleniyor.

Türkiye'nin 2025'te yıllık bazda Suudi Arabistan ve BAE'ye ihracatında artış dikkati çekerken, bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle Mısır'a dış satımının gerilediği görüldü.

Bu kapsamda Suudi Arabistan'a ihracat, geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeye ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bunu 299,3 milyon dolarla halı, 283,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.