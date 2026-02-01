CANLI YAYIN

Kapı kapı gönül köprüsü! AK Parti’den Ramazan çıkarması

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kapı kapı gönül köprüsü! AK Parti’den Ramazan çıkarması

AK Parti, Ramazan ayı boyunca milletle olan gönül bağını daha da güçlendirmek amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Teşkilat mensupları, milletvekilleri ve bakanlar; mahalle mahalle, kapı kapı gerçekleştirilecek ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelecek. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu çerçevesinde yapılacak buluşmalarda hanelerin sofralarına misafir olunarak, talep ve beklentiler doğrudan dinlenecek.

AK Parti teşkilatları ramazan süresince sahur ve iftar programları ile vatandaşlarla bir araya gelecek. Mahalle mahalle, kapı kapı yapılacak ziyaretlerle hanelerin sofralarına misafir olunacak. Ramazan ayı boyunca her bir teşkilat mensubunun iftar sofralarında vatandaşlarla buluşması hedefleniyor.

Kapı kapı gönül köprüsü! AK Parti’den Ramazan çıkarması - 1

Ramazan programları kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları da hız kazanacak. İl ve ilçe teşkilatları, kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan bütçelerle ihtiyaç sahibi ailelere, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık yardım kartları ve erzak kolileri ulaştıracak.

Kapı kapı gönül köprüsü! AK Parti’den Ramazan çıkarması - 2

Sabah'ın haberine göre Sahur buluşmaları çerçevesinde gece vardiyasında çalışan işçi ve emekçiler de ziyaret edilerek yalnız bırakılmayacak. İftar ve sahur programlarının yanı sıra, farklı camilerde teravih namazı sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılacak, çocuklara ve gençlere hediyeler dağıtılacak.

Kapı kapı gönül köprüsü! AK Parti’den Ramazan çıkarması - 3

Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra, bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de ramazan ayında sahayı boş bırakmayacak.

Kapı kapı gönül köprüsü! AK Parti’den Ramazan çıkarması - 4

Ramazan ayı boyunca bakanlar ve MYK üyeleri çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek; iftar ve sahur programlarına katılacak. Ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi ziyaretleri, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları ile STK ve dernek ziyaretleri de program kapsamında gerçekleştirilecek.

#AK Parti #Stk
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın