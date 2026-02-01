İstanbul'dan Tahran'a giden bir uçak geri döndü

ABD-İran gerginliği doruk noktasına ulaşırken, bugün gerçekleşmesi beklenen saldırı tehditleri havacılık sektörünü de etkilemeye başladı. İstanbul'dan Tahran'a hareket eden bir uçağın, güvenlik endişeleri nedeniyle havalimanına geri döndüğü bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan ve Kırşehir semalarında acil anons ile geri dönüş yapan bir uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Ayrıntılar gelecek...