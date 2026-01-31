Maneviyata 'yeşil alan' bahanesi! CHP'li İBB'nin tepki çeken Kur’an kursu alerjisi

İstanbul’da CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Pendik Çamlık Mahallesi'nde cami külliyesiyle birleşecek olan ve bir hayırsever tarafından bedeli üstlenilen Kız Kur’an Kursu projesi, İBB Meclisi’nde CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. Her fırsatta 'hizmet' makyajı yapan İBB yönetimi, söz konusu Kur'an eğitimi olunca 'yeşil alan' bahanesine sarılarak manevi kalkınmaya adeta savaş açtı. Bölge halkının büyük bir heyecanla beklediği proje, CHP'nin ideolojik barikatına takılırken; bu karar 'Bu kadarına da pes' dedirtti!

İstanbul'un Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından cami kompleksinin bitişiğinde yapılması planlanan kız Kuran kursu projesi reddedildi. Proje, İBB Meclisi'nde CHP'nin oylarıyla kabul edilmedi. Projenin reddedilmesine gerekçe olarak, bölgedeki "yeşil alan ihtiyacı" gösterildi.

KAMU VİCDANI VURGUSU

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve Pendik Belediyesi Meclis üyesi Avukat Murat Türkyılmaz, alınan kararın yalnızca teknik bir ret olmadığını, toplumsal vicdanı yaralayan bir tutum olduğunu söyledi.

Sabah'ın haberine göre; Alanının resmi statüsünün "dini tesis alanı" olduğuna dikkat çeken Türkyılmaz, "Kuran kursları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yapılabilir. Ortada bir vakıf ya da dernek tahsisi yok. Buna rağmen dosya reddediliyorsa, burada iyi niyetten söz edemeyiz" ifadelerini kullandı. "Yeşil alan" gerekçesinin gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan Türkyılmaz, "Bu bölge, İstanbul'da yeşil alana en az ihtiyaç duyulan yerlerden biri. Kent Yaşam Vadisi, Pendik Korusu, Aydos etekleri ortadayken böyle bir gerekçenin arkasına sığınılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi. Daha önce farklı inanç gruplarına yönelik benzer projelere verilen destekleri hatırlatan Türkyılmaz, "Bahçelievler'de AK Parti olarak bizim cemevi yapımı için gösterdiğimiz hassasiyeti ve CHP tarafından verilen desteğin Kuran kursu söz konusu olunca ortadan kaybolması kabul edilemez" dedi.