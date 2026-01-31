Kırmızı Bülten ile aranan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Kırmızı Bülten’le aranan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Macaristan’daki tutukluluk sürecinin ardından Türk polisine teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Sertçelik, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.

"Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan'da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye'de" Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25.05.2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı."

SERDAR SERTÇELİK TUTUKLANDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderliğiyle suçlanan, Kırmızı Bülten'le aranan ve Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesinin alınmasının ardından Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.