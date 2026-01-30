Başkan Erdoğan'dan CHP'ye: Rüşvet almadıysanız bu telaş neden?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına tepki gösteren CHP'ye tepki gösterirken "Cazgırlıkla suçu bastıramazsınız. Rüşvet almadıysanız bu telaş neden?" ifadelerini kullandı. CHP için "vizyonsuzlar korosu" tanımını kullanan Erdoğan muhalefetin eser düşmanı olduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Yatırımlarla Türkiye'yi güçlendiriyoruz.

Eserlerimize bir yenisini daha ekledik.

Türkiye'ye yakışmayan tabloyu değiştirdik.

Karayolu ulaşımında destan yazdık.

Belediyeler üzerinden deli dumrul düzeni kurup işi düşenin iliğini kuruttular.

Önüne geleni haraca bağladılar! Hukukun işlemesine engel olunamaz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlarımın hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Bugün yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızı 30 bininci kilometresini hizmete almak üzere bir aradayız. Eserlerimize bir yenisini eklemenin 86 milyona aşk ile hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

Eserlerimize bir yenisini de ekledik. AK Parti olarak 23 yıldır halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hareket eden bir kadroyuz. Milletin emanetini yere düşürmemek mahcup olmamak için 86 milyonun tamamı için geceyi gündüze katıyoruz. Yatırımlarla ülkemizi güçlendiriyoruz. Her alanda başarıdan başarıya koştuk. Her zaman kendimizle yarıştık. Hep daha iyisini hedefledik.

Başkalarıyla değil her zaman kendimizle yarıştık. Hep daha iyisini daha güzelini ilerisini hedefledik. Eski Türkiye'yi bilen herkes bugün şu gerçeği kabul etti. İktidarlarımızın başarı hikayesi yazdığı Türkiye'ye çağ atlattığı Türkiye'nin makus tarihini değiştirdiği alanların en başında ulaştırma vardır.

Değerli kardeşlerim kıymetli misafirler 23 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir siyasetçi olarak içimi yakan bir hususu bugün sizlerle paylaşmak arzusundayım. Burayı özellikle genç arkadaşlarımın ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimin çok iyi dinlemesini rica ediyorum.

Biz ülkemizdeki muhalefete zaman zaman takoz benzetmesi yapınca hemen birileri alınıyor bundan rahatsız oluyor. Oysa biz takoz sıfatını birilerini kötülemek birilerine hakaret etmek birilerini rencide etmek tahrik etmek amacıyla asla kullanmıyoruz.