CHP’de 2026 model tasfiye operasyonu! Gürsel Tekin’i karşılamak da ‘suç’ sayıldı

Göreve geldiği günden bu yana parti içindeki muhalif isimlere yönelik adımlarıyla gündeme gelen CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha disiplin sürecini başlattı. Parti yönetiminin bu kez, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile tokalaştıkları gerekçesiyle 6 CHP’liyi disipline sevk ettiği öğrenildi.

2023 yılındaki olaylı kurultaydan bu yana sonu gelmeyen bir tasfiye operasyonuna maruz kalan CHP yine karıştı. Özgür Özel, muhalif kanatta yer alan ve parti yönetimini eleştiren Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ay başında disipline sevk etmişti. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde Göçer'e destek için Malatya'ya gitti. Tekin'i Malatya Havalimanı'nda karşılayan ve tokalaşan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan ile birlikte 5 CHP'li belediye meclisi üyesinin daha disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

Abdullah Günhan TÜM BAĞLAR KOPTU Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre söz konusu meclis üyelerinin de muhalif kanatta yer aldığı ve Göçer'e destek verdiği bildirildi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Göçer hakkında kararın 5 Şubat'ta çıkması bekleniyor. Öte yandan CHP Malatya İl Başkanlığı ile Yazıhan Belediye Başkanlığı arasındaki tüm bağların da bu süreçte koptuğu öğrenildi.