Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye’ye getirildi: Çirkinler Suç Örgütü yöneticisi de aralarında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. İade edilenler arasında Hırvatistan'da yakalanan ve "Çirkinler Organize Suç Örgütü" yöneticisi olduğu belirtilen C.A.'nın da olduğu kaydedildi. Öte yandan Yerlikaya paylaşımına "Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." notunu düştü.
Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yakalanan toplam 14 şüpheli, Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarla Türkiye'ye getirildi.
Yakalanan şüpheliler arasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "uyuşturucu ticareti", "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" gibi ağır suçlardan aranan isimler yer aldı.
ÇİRKİNLER SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ DE ARALARINDA
Hırvatistan'da yakalanan ve "Çirkinler Organize Suç Örgütü" yöneticisi olduğu belirtilen C.A. da iade edilenler arasında bulunuyor.
Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber ve Asayiş birimleri ile İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.
"BİR BİR YAKALAYACAĞIZ"
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyonda görev alan tüm birimleri tebrik ederek, "Allah ayaklarınıza taş değdirmesin" dedi.