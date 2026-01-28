Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye’ye getirildi: Çirkinler Suç Örgütü yöneticisi de aralarında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. İade edilenler arasında Hırvatistan'da yakalanan ve "Çirkinler Organize Suç Örgütü" yöneticisi olduğu belirtilen C.A.'nın da olduğu kaydedildi. Öte yandan Yerlikaya paylaşımına "Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." notunu düştü.