2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI VE TRUMP İLE SÜRPRİZ TELEFON

Bölgesel barış çabaları kapsamında Gazze'deki son durum da MGK'nın öncelikli maddelerinden biri. Şener Çetin, "Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ve yine Gazze'nin yeniden inşası da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masada olacak" dedi. Ayrıca dün akşam gerçekleşen kritik görüşmeye değinen Çetin, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında kritik ve sürpriz bir görüşme gerçekleştirilmişti; bu konuda da hem Suriye hem Gazze'de yaşanan o gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştı" bilgisini paylaştı.