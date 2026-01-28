CANLI YAYIN

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştiriliyor. Beştepe’de yapılan kritik toplantıda; Suriye’deki son gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları, Gazze’de ikinci aşama ve kalıcı ateşkesin sürdürülmesi, Doğu Akdeniz’de yürütülen faaliyetler ile Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün yılın ilk MGK'sı toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçeklen toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin kritik pekçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor.

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

SURİYE'DE YENİ DENGELER VE SDG İLE MÜCADELE

A Haber muhabiri Şener Çetin, kritik zirvenin detaylarını canlı yayında aktardı. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri, Suriye sahasındaki son gelişmeler. Özellikle Şam yönetimi ve terör örgütü SDG arasındaki temaslar Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Şener Çetin, "Özellikle 18 Ocak tarihinde Şam yönetimiyle SDG arasında bir ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması üzerine bir anlaşma yapılmıştı. Bu konu özellikle kapsamlı bir şekilde ele alınacak" ifadelerini kullandı. Halihazırda SDG'ye verilen 15 günlük ek sürenin dolmak üzere olduğunu belirten Çetin, "Operasyonlar durduruldu an itibarıyla ama SDG terör örgütü hala bu saldırılarını devam ettiriyor, ateşkesi ihlal ediyor" sözleriyle bölgedeki gerginliğe dikkat çekti.

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'den çekilmesinin ardından, sahadaki son gelişmeler ve yürütülen çalışmalara ilişkin raporların masaya yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda PKK/YPG'nin Suriye'deki çatışmalar ve entegrasyon sürecine etkisi de değerlendirilecek.

Türkiye, sınır hattında alınan ilave tedbirler ve "terörsüz bölge" çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Şam yönetiminin talepleri doğrultusunda verilecek destek de gündemde. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çetin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuna dikkat çekerek, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, artık ülkemizde ve bölgemizde terörün devrinin tamamen bittiğini ifade ederek son noktayı koymuştur" dedi.

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI VE TRUMP İLE SÜRPRİZ TELEFON

Bölgesel barış çabaları kapsamında Gazze'deki son durum da MGK'nın öncelikli maddelerinden biri. Şener Çetin, "Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ve yine Gazze'nin yeniden inşası da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masada olacak" dedi. Ayrıca dün akşam gerçekleşen kritik görüşmeye değinen Çetin, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında kritik ve sürpriz bir görüşme gerçekleştirilmişti; bu konuda da hem Suriye hem Gazze'de yaşanan o gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştı" bilgisini paylaştı.

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Yılın ilk MGK'sında ele alınması öngörülen konu başlıkları arasında Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kalıcı barış sağlanması yer alıyor. Kritik toplantıda barışın sağlanmasına yönelik atılacak diplomatik adımların görüşülmesi bekleniyor.

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

MGK toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz de Ege'deki hak ve menfaatlerinin korunması adına yürütülen faaliyetlerin de incelenmesi bekleniyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılması adına yürütülen Eurofighter ve Tayfun ile F-16 savaş uçaklarının tedarik durumunda gelinen son durum da masada olacak.

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?

KÜRESEL GERİLİM: ABD VE TAHRAN HATTI

Toplantıda sadece bölgesel değil, küresel güvenlik sorunları da masaya yatırılıyor. ABD ile Tahran arasında tırmanan gerilimin Türkiye üzerindeki etkileri ve bölge güvenliğine yansımaları kurul üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Şener Çetin, "ABD ve Tahran arasında yaşanan gerilim de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacak" diyerek, toplantı sonrası yayınlanacak bildiriyle alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın