2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Gündemde hangi konular var?
2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştiriliyor. Beştepe’de yapılan kritik toplantıda; Suriye’deki son gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları, Gazze’de ikinci aşama ve kalıcı ateşkesin sürdürülmesi, Doğu Akdeniz’de yürütülen faaliyetler ile Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçeklen toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin kritik pekçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor.
SURİYE'DE YENİ DENGELER VE SDG İLE MÜCADELE
A Haber muhabiri Şener Çetin, kritik zirvenin detaylarını canlı yayında aktardı. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri, Suriye sahasındaki son gelişmeler. Özellikle Şam yönetimi ve terör örgütü SDG arasındaki temaslar Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Şener Çetin, "Özellikle 18 Ocak tarihinde Şam yönetimiyle SDG arasında bir ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması üzerine bir anlaşma yapılmıştı. Bu konu özellikle kapsamlı bir şekilde ele alınacak" ifadelerini kullandı. Halihazırda SDG'ye verilen 15 günlük ek sürenin dolmak üzere olduğunu belirten Çetin, "Operasyonlar durduruldu an itibarıyla ama SDG terör örgütü hala bu saldırılarını devam ettiriyor, ateşkesi ihlal ediyor" sözleriyle bölgedeki gerginliğe dikkat çekti.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'den çekilmesinin ardından, sahadaki son gelişmeler ve yürütülen çalışmalara ilişkin raporların masaya yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda PKK/YPG'nin Suriye'deki çatışmalar ve entegrasyon sürecine etkisi de değerlendirilecek.
Türkiye, sınır hattında alınan ilave tedbirler ve "terörsüz bölge" çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Şam yönetiminin talepleri doğrultusunda verilecek destek de gündemde. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çetin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuna dikkat çekerek, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, artık ülkemizde ve bölgemizde terörün devrinin tamamen bittiğini ifade ederek son noktayı koymuştur" dedi.