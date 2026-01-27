Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler A Haber'de! Önce sırtından bıçakladı sonra parçalara ayırıp taksiye yükledi
Özbekistan uyruklu Nurdano Hakimova’nın Ümraniye’de öldürülüp cesedinin valizle Şişli’ye taşınarak çöpe atıldığı vahşi cinayete ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Parçalanmış cesedin taksiyle taşındığı anların yer aldığı görüntülerle birlikte cinayetin adım adım planı, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır tarafından canlı yayında tüm detaylarıyla aktarıldı.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Özbekistan uyruklu Nurdano Hakimova cinayetinde kan donduran yeni detaylar ve görüntüler gün yüzüne çıktı. Ümraniye'de vahşice katledildikten sonra cesedi parçalara ayrılarak Şişli'de farklı çöp konteynerlerine bırakılan talihsiz kadının, katil zanlıları tarafından bir valiz içerisinde taksiye yüklendiği anlar kameralara yansıdı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında cinayetin perde arkasını ve tüyler ürperten o rotayı tüm ayrıntılarıyla aktardı.
CESET PARÇALARI ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU
Cinayetin ortaya çıkış süreci bir hurdacının dikkatiyle başladı. Ramazan Almaçayır, "Şişli'de bir çöp toplayıcısının konteyneri kontrol ettiği sırada ceset parçalarını bulmasının ardından ekipler olay yerine geldi. Çevredeki konteynerlerde yapılan incelemelerde 36 yaşındaki Nurdano Hakimova'nın parçalanmış vücut bütünlüğüne ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma, cinayetin Ümraniye'de işlendiğini ve cesedin Şişli'ye taşındığını ortaya çıkardı.
VAHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ: CESET DOLU VALİZLE TAKSİ YOLCULUĞU
Katil zanlılarının cesetten kurtulmak için soğukkanlı bir plan yaptıkları, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kanıtlandı. Ramazan Almaçayır, "Yeni çıkan görüntülerde katil zanlısı ile yanındaki arkadaşının evden, içinde parçalanmış ceset bulunan valizi çıkardığı ve bir taksinin bagajına koyduğu görülüyor. Ümraniye'de gerçekleşen cinayetin rotası, bir valiz içindeki cesetle Şişli'ye kadar uzanmış" sözleriyle dehşet anlarını aktardı.
SOSYAL MEDYADAN CİNAYETE UZANAN BİR YIL
Zanlının emniyetteki çapraz sorgusunda verdiği ifadelerdeki çelişkiler, cinayetin arka planını aydınlattı. Almaçayır, "Katil zanlısı önce maktul ile olay günü tanıştığını iddia etmişti. Ancak yapılan incelemelerde ikilinin bir yıl öncesinden sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve sevgili oldukları ortaya çıktı. Cinayetin evdeki bir tartışmanın ardından kadının sırtından bıçaklanmasıyla işlendiği, ardından cesetten kurtulmak için bu vahşi planın devreye sokulduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.
"KASABA GİDİYORUM" YALANI ELE VERDİ
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı üçe yükselirken, üçüncü şüphelinin maktulün aile dostu olduğu belirlendi. Ramazan Almaçayır, "Üçüncü şüphelinin maktulün komşusu ve aile dostu olduğu belirtildi. Olay günü evden çıkarken 'Kasaba gidiyorum' şeklinde bir ifade kullanması şüphe uyandırdı ve bu beyanı üzerine gözaltına alındı" diyerek adli sürecin detaylarını paylaştı.
ADLİYE SEVKİ GERÇEKLEŞTİ
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. Ramazan Almaçayır, "Katil zanlısı yakalanmamak için ceset bütünlüğünü bozup farklı yerlere atarak planlı bir şekilde hareket etmiş. Bugün savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmeleriyle yargı süreci resmen başlamış olacak" sözleriyle süreci noktaladı.