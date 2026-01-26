Haberler Gündem Haberleri Sedef Kabaş Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle Sedef Kabaş hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlarından gözaltı alındı. Kabaş'ın emniyet ifadesinden sonra yarın İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.