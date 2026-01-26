Başkan Erdoğan'dan 2025’te kıtaları aşan liderlik diplomasisi! 365 güne 22 ülke, 26 zirve sığdı
Başkan Erdoğan, 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyerek Türkiye Yüzyılı’nın rotasını dünyaya ilan etti. 22 ülke ve 26 zirveyle geçen 365 gün, sadece bir çalışma takvimi değil; tam bağımsız Türkiye’nin küresel mührü oldu.
İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılına ait yurt içi ve yurt dışı program ve çalışmalarını, "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kitapta topladı. Erdoğan'ın güçlü liderliği ve kararlı vizyonuyla Türkiye, 2025'te küresel belirsizliklerin ve bölgesel krizlerin gölgesinde diplomasi, ekonomi, savunma ve sosyal politikalarda attığı stratejik adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaştı.
Gazze'deki insanlık dramına karşı yürütülen aktif diplomasi, Körfez ülkeleriyle kurulan yeni stratejik ortaklıklar, savunma sanayiinde elde edilen tarihi başarılar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde alınan mesafe ve deprem bölgelerinde tamamlanan yüz binlerce konut, Erdoğan liderliğinde sergilenen temponun somut yansımaları oldu.
STRATEJİK ORTAKLIKLARLA TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ
Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, yalnızca Gazze krizinde üstlendiği öncü rolle değil, Ortadoğu ve Körfez bölgesine yönelik yeni diplomatik açılımlarla da dikkat çekti. Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirilen ziyaretlerde imzalanan 24 stratejik anlaşma, mutabakat zaptı ve ortak açıklama ile Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni bir ekonomik ve stratejik ortaklık dönemi başlatıldı. Bu adımlar, ticaret hacmini büyütürken enerji ve yatırım alanlarında da Türkiye'nin elini güçlendirdi.
22 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİ 26 ZİRVEYE KATILDI
Başkan Erdoğan, 2025 boyunca 22 ülkeyi ziyaret etti, 26 zirveye katıldı, 136 yerli ve yabancı konuğu ağırladı; 84 yurt içi ve yurt dışı görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Erdoğan; NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi başta olmak üzere çok sayıda uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etti.
43 AÇILIŞ 11 ÖDÜL TÖRENİ
Yurt içi programları da yoğun geçen Başkan Erdoğan, 43 açılış ve tanıtım programı ile 11 ödül törenine katıldı, 29 yurt içi ziyarette bulundu. Ekonomide istikrarlı büyüme sürerken, turizmde kırılan rekorlar, ihracattaki artış ve Körfez ülkeleriyle genişleyen ticaret hacmi Türkiye Yüzyılı ekonomisinin temel taşlarını daha da sağlamlaştırdı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KRİTİK EŞİĞİ
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda 2025 yılı kritik bir eşik olarak kayda geçti. Terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu süreçte milli birlik ve beraberlik güçlendirilirken, ülkenin güvenli geleceği için önemli mesafeler alındı.