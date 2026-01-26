Başkan Erdoğan liderliğinde yılın ilk AK Parti MKYK toplantısı!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde, yılın ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına liderlik ediyor. Zirvede Terörsüz Türkiye süreci, Suriye’deki son gelişmeler, Gazze için kurulan Barış Kurulu ve iç politikaya ilişkin birçok konu başlığı masaya yatırılıyor.

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI BAŞLADI



AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.59'da başladı.

HANGİ KONULAR MASAYA GELECEK?



AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirvede Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze için kurulan Barış Kurulu ve iç politikaya ilişkin birçok konu başlığı masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE RAPOR AŞAMASI



Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'deki komisyon rapor yazma aşamasına geldiği günlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın izleyeceği yol haritasına ilişkin Başkan Erdoğan'ın talimatları takip edilecek.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON GELİŞMELER



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin MKYK toplantısında bir sunum gerçekleştirmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Gazze için kurulacak Barış Kurulu da toplantıda gündeme gelecek. Bilindiği gibi Gazze'nin yeniden inşası konularının ele alınacağı ikinci bir aşamaya geçilmişti.

İstanbul Güngören'de katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın MKYK'da bir sunum yapması bekleniyor. Bilindiği gibi son dönemde suç çetelerinin ağına düşen çocuk sayısının artması, akran cinayetlerinin işlenmesi hükümeti harekete geçirdi. AK Parti, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çocukların suça sürüklenmesini önlemek için düğmeye bastı. Ailelerin eğitimini de içeren çalışma için akademisyen ve bilim insanlarının desteği alınacak.