Eli kanlı teröristlerin alçak tuzakları ifşa oluyor! YPG/SDG yüzlerce çocuğu hapishanelerde esir tuttu

Şam yönetiminin YPG/SDG terör örgütüne yönelik başlattığı başarılı operasyonlarıyla bölgedeki terör yuvaları temizlenirken, hainlerin kan donduran planları gün yüzüne çıkıyor. Suriye ordusu örgütten devraldığı Rakka'daki El-Aktan hapishanesinde yüzlerce çocuğu esir aldığı ortaya çıktı. Çocuklar ordu tarafından kurtarılırken çoğunun engelli kaldığı, bazılarının ise akli dengelerini yitirdiği belirtildi.

Suriye ordusunun 03 ocakta terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı geniş çaplı operasyonlarda ülkenin büyük çoğunluğu kontrol altına alınırken, terörden tamamen arındırıldı. Suriye Savunma Bakanlığı'nın entegrasyon sürecine ilişkin ateşkes kararını 15 gün süreyle uzatmasının ardından hain terör örgütünün orduya bıraktığı noktalarda da vahşetin izleri tek tek ortaya çıkıyor.

YPG/SDG YÜZLERCE ÇOCUĞU HAPİSHANELERDE REHİN ALDI

Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralanırken YPG'nin işgal ettiği topraklardaki terörün kanlı yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Teröristlerin kaçarken bıraktıkları bomba ve mayınların ardından yüzlerce çocuğu kaçırdığı ve hapishanelerde esir tuttuğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLAR SURİYE ORDUSU TARAFINDAN KURTARILDI

YPG/SDG'nin kaçırdığı çok sayıdaki çocuk, Suriye ordusu tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Suriye ordusunun devraldığı El-Aktan Cezaevi'nden kurtarılan çocukların bazılarının engelli kaldığı, bazılarının akli dengesini kaybettiği belirtildi. Hapishaneden kurtarılanlar arasında 18 yaş altı çok sayıda çocuk ve 14 yaşın altında olanlar bulunurken, çocuklar Rakka Adalet Sarayı'nda ailelerine teslim edildi.

"YPG'NİN FOYASINI TÜRKİYE VE ŞAM YÖNETİMİNİN GÜCÜ ORTAYA ÇIKARDI"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, eli kanlı terör örgütünün yüzlerce çocuğu kaçırmasının kan donduran bir olay olarak nitelendirirken, PKK'nın küçük yaştaki çocukları dağa kaçırmasını ABD ve Avrupalı ülkelerin desteklediğini vurguladı. Sarı sözlerinin devamında eski Suriye'nin geride kaldığını ve PKK/YPG'nin oyunlarının Türkiye'nin ve yeni Şam yönetiminin gücü sayesinde ortaya çıkacağını belirtti.

"Birleşmiş Milletler'in raporlarını çok inceledim Suriye ile ilgili. 2016-17'den beri uluslararası örgütlerin, Birleşmiş Milletler dahil, onlarca raporu var. Bu PKK, çocuk savaşçı, 12-13 yaşındakileri savaştırıyor, Arap aşiretlerini, Arap etnisitesine mensupları bölgelerden sürüyor, orada mühendislik yapıyor. Bunların hepsi raporlanmıştı, biliniyordu. Hani şey gibi; İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını tüm dünya biliyor ya ama müdahale etmiyorlardı. Bunu da Amerika başta olmak üzere, Avrupa başta olmak üzere herkes biliyordu ama kendi çıkarları, kendi siyasetleri için o terör örgütünü barındırmaya, beslemeye, desteklemeye devam ediyorlardı. Güç değişti, işte bunların foyasını da bakın onlar çıkartmıyor, bunların foyasını Türkiye'nin gücü, yeni Şam yönetiminin gücü çıkarttı. İşte bu dünyada da böyle ayakta kalabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, YPG/SDG'nin kaçırdığı yüzlerce çocuğun hapishanelerde tutulmasının son derece korkunç olduğunu ifade ederek, önümüzdeki günlerde teröristlerin işgal ettiği noktalardan benzer görüntülerin geleceğini belirtti.

"PKK'nın militanlarının toplam işte ortalama yaş ömrünün işte kaç olduğu düşünülüyor, araştırmada 22-23. Yani gencecik çocukları bir şekilde kandırarak, beyinlerini yıkayarak, kaçırarak, zorla, ailelerine baskı yaparak savaştırıyorlar ve sonuçta ne oluyor? 22-23 yaşına gelmeden ortalama ömür bu. Yani üst kadroda mesela 70 yaşına kadar hala yaşayan sözde liderler söz konusu ama savaşan militan kadrosuna baktığımız zaman 20'li yaşlarda, daha aşağı bile olabilir işte gördüğümüz görüntülerde. Şimdi bunlar korkunç görüntüler. Tabii bunlar ifşa olacaktır."

"BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKACAK"

Ali, sözlerinin devamında Suriye ordusunun YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgeleri kontrol altına almasının ardından çocuk kaçırma vb. gibi hadiselerin çok daha benzerinin önümüzdeki günlerde daha da ortaya çıkacağını vurguladı.

"Bakın şimdi Rakka ele geçirildi, geri alındı daha doğrusu, Deyrizor geri alındı, Haseke'nin bir bölümü geri alındıktan sonra bu görüntüleri biz görüyoruz. Şimdi bunların büyük kendileri açısından cephaneliklerinin, sırlarının, bütün zenginliklerinin olduğu bölgeler Ayn el-Arab bölgesi ve Kamışlı, Haseke bölgesi. Bütün yığınağı, bütün birikimlerini bu bölgelere yapmış durumdalar. Çünkü Rakka'dan çekildikten sonra da şimdi biz diyoruz ya; bu 2014'den bugüne kadar Amerika buraya binlerce tır silah gönderdi. Şimdi bu silahlar havaya buharlaşıp uçmadı. Nerede bunu saklıyorlar? Muhtemeldir ki kendileri açısından güvenli olarak gördükleri Amerikan askerlerinin ve üslerinin de olduğu Ayn el-Arab ve Haseke bölgesinde bunları saklıyorlar. Şimdi buralar da ele geçirildikten sonra, Şam hükümeti tarafından geri alındıktan sonra benzeri görüntüleri oralarda da göreceğiz. "

"YPG'NİN YAPTIKLARININ SORUMLUSU ABD VE AVRUPALI ÜLKELER"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, devrik Esad rejiminin devrilmesiyle Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan vahşeti hatırlatarak, YPG/SDG'nin yaptığı tüm alçak planların önümüzdeki günlerde ifşa olacağına dikkat çekti.

"Hatırlarsanız 8 Aralık'ta Esad devrildikten sonra Sednaya hapishanesini gördük, ifşa edildi. Oradaki işkenceleri gördük, insanları gördük. Yani aylardır güneş ışığı görmeyen, neden orada yattığını bile bilmeyen işte serbest bırakıldıktan sonra ne olduğuna anlam veremeyen insanlar gördük. Bu işkenceler ifşa olundu. Bunların da ifşa olması lazım. Ama bu terör örgütünün bu kadar pofpohlanmasının, bu görüntülere sebebiyet vermesinin en önemli sebebi Avrupalı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu örgütün IŞİD'ten farkı yok. Zorla insanları militan yapma, çocukları ölüme gönderme, akli dengelerini yitirmesine sebebiyet vermesi Batı ülkeleri bunu görüp utanmaları lazım. "