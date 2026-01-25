Akaryakıt istasyonu yanında yangın: Bina alev alev yandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hatay'da akaryakıt istasyonunun hemen yanında bulunan müstakil bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin benzinliğe sıçraması tehlikesine karşı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar panik içinde bölgeden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangının akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Olaya müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı.
Yangın; İskenderun ilçesinde bulunan ayakkabıcılar çarşısı mevkiinde yaşandı. Akaryakıt istasyonunun yanı başında bulunan müstakil bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Daire Başkanı Ahmet Keskin'in yönetiminde gerçekleşen müdahalede alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, alevler yan tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınırken bina kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, alevlerin çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.