Haberler Gündem Haberleri Akaryakıt istasyonu yanında yangın: Bina alev alev yandı

Akaryakıt istasyonu yanında yangın: Bina alev alev yandı

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 22:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Hatay'da akaryakıt istasyonunun hemen yanında bulunan müstakil bir binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin benzinliğe sıçraması tehlikesine karşı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar panik içinde bölgeden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangının akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Olaya müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı.