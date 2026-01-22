ABD ordusu Suriye'den çekiliyor! A Haber'de dikkat çeken analiz: Boşalan alanı Suriye Ordusu dolduracak

Suriye'de operasyonların ardından ilan edilen ateşkesle birlikte ABD basınından Amerika'nın Suriye politikasına dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Buna göre ABD basını “ABD askerleri Suriye’den çekiliyor” başlığıyla gelişmeyi dünyaya duyurdu. Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD’nin çekilmesiyle oluşacak boşluğun Suriye ordusu tarafından doldurulacağını ifade etti.

Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürerken, örgütün kontrolündeki bölgeler birer birer temizlendi. Sahadaki dengeleri değiştiren bu gelişmelerin ardından Suriye Hükümeti ile terör örgütü arasında ateşkes ilan edildi. Kritik sürecin hemen ardından, ABD'nin Suriye politikasına dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme planı tartışılırken, ABD basını "ABD askerleri Suriye'den çekiliyor" başlığıyla gelişmeyi dünyaya duyurdu.

"ABD ÇEKİLİYOR SAHAYA SURİYE ORDUSU GİRİYOR"

ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD ordusu Suriye'den çekilmeye hazırlanıyor. Bölgedeki askeri varlığın kademeli olarak azaltılacağı iddiası, sahadaki dengelerin değişebileceğine işaret ederken konuya ilişkin A Haber'de yapılan değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD'nin çekilmesiyle oluşacak boşluğun Suriye ordusu tarafından doldurulacağı ifade ederek şunları söyledi:

"ABD, Suriye'den çekilecek. Oluşacak boşluğu Suriye ordusu dolduracak ve süreç, üniter ve egemen bir Suriye devletine doğru ilerleyecek.

Bugün aldığım saha bilgisine göre, Suriye Milli Ordusu'nun bir bölümünün Süveyda'ya yöneldiği görülüyor. Orada bir hazırlık var. Bu bölge tamamlandıktan sonra, aşağıdaki ayrılıkçı unsurlara karşı da benzer bir operasyon yapılması muhtemel.

SÜVEYDA VE AYRILIKÇI YAPILAR

Buradaki operasyonun Süveyda'da da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ayrılıkçı Dürzi gruplar ve El-Hicri'ye bağlı unsurlar için seçenekler sınırlı: ya bölgeden ayrılacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler.

Muhtemelen bir kısmı İsrail'e gidebilir. Daha önce bazı PKK'lıların İsrail'e sığınma girişimleri olmuştu. Ancak Suriye'de kalmaları mümkün görünmüyor.

ABD VE İSRAİL'İN ETKİSİ SONA ERİYOR

Artık ABD ve İsrail'in Suriye'ye doğrudan müdahalesi söz konusu değil. ABD himayesini çekiyor, İsrail'in ayrılıkçı gruplar üzerindeki etkisi de sona eriyor.

Bu sürecin siyasi zemini, 25 Eylül 2025'te Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede netleşti. Bundan sonra Suriye'de ayrılıkçı yapılara destek olmayacaklar.

Bu nedenle Süveyda'da da benzer bir operasyonun yapılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

YENİ SURİYE VE PSİKOLOJİK MÜCADELE

Suriye ordusu, operasyonları insani hassasiyetlerle yürüttü; siviller için koridorlar açıldı, teslim olanlara zarar verilmedi. Bu süreçte hava indirme kapasitesinin de mevcut olduğu görüldü.

Bu sadece askeri değil, aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik bir mücadele. Amaç, Suriye halkının birlik ve bütünlüğünü sağlamak.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİDİR"

Suriye, egemenliğini tesis etmeye çok yakın. Yakın zamanda, Golan Tepeleri dışında ülkenin tamamında Suriye hükümetinin hâkim olduğu yeni bir devlet yapısı ortaya çıkacak.

Bu süreç, Türkiye'nin uzun vadeli stratejisi ve devlet aklının bir sonucudur. Çünkü Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir."