ABD basınından çarpıcı iddia: Amerika ordusunu Suriye'den çekiyor

Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürerken, örgütün kontrolündeki bölgeler birer birer temizlendi. Sahadaki dengeleri değiştiren bu gelişmelerin ardından Suriye Hükümeti ile örgüt arasında ateşkes ilan edildi. Kritik sürecin hemen ardından, ABD’nin Suriye politikasına dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme planı tartışılırken, ABD basını “ABD askerleri Suriye’den çekiliyor” başlığıyla gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden sürerken, örgütün kontrolündeki bölgeler birer birer temizlendi. Sahadaki dengeleri değiştiren bu gelişmelerin ardından Suriye Hükümeti ile terör örgütü arasında ateşkes ilan edildi. Kritik sürecin hemen ardından, ABD'nin Suriye politikasına dair dikkat çeken iddialar gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme planı tartışılırken, ABD basını "ABD askerleri Suriye'den çekiliyor" başlığıyla gelişmeyi dünyaya duyurdu. Bölgedeki yeni güç dengeleri ve olası senaryolar ise yakından takip ediliyor.

Ayrıntılar gelecek...