Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada sarsıntının 18.11'de yaşandığını ve yerin 11 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Yaşanan depremin ardından bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Vedat Sezer, sarsıntının saat 18:11 sularında meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Yine Sındırgı'da meydana geldi ki deprem fırtınasının yaşandığı bir bölgemizdi orası. Çevre illerden de hissedildi; Bursa, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'in belli bir kısmında da hissedilen bu deprem yerin 11,58 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4,5 büyüklüğünde tespit edildi. Tabii ki bölgede yaşanan Ağustos ve Eylül ayındaki depremlerin ardından bir deprem fırtınası şeklinde devam ediyordu. Zaman zaman da aralıklı olarak orta ve orta büyüklüğün üzerindeki depremleri de bölge halkı yaşamaya devam ediyordu.
Bir taraftan önlemler alınıyor, bir taraftan sarsıntılar devam ediyor. Yer bilimcilerin de öngördüğü gibi bölgedeki hareketlilik ara ara orta ve orta üstü büyüklükteki depremlerle devam edebilir deniyordu ve aynı şekilde oldu. Balıkesir Valiliği ve AFAD aracılığıyla yapmış olduğu ilk saha taramalarına göre şu ana kadar olumsuz bir bilgi henüz daha Valilik ve AFAD'a ulaşmış değil ama tabii ki bölgedeki ekipler taramalarını sürdürüyorlar. Biz de konunun takipçisiyiz; herhangi bir problem veya gelişme olursa aktarmayı sürdüreceğiz."
"BÖLGE FAY ÜZERİNE DENK GELMİYOR"
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bölgede yıkıcı bir deprem olmadığını söyledi. Ersoy, meydana gelen bu depremin fay üzerine denk gelmediğini söyleyerek şunları söyledi:
"İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bölge halkına da geçmiş olsun diyorum ama herhangi bir yıkıcı bir deprem olmadığı için kötü haber beklemiyorum doğrusu. 4,5'tan sonra sizin de biraz önce çok güzel yorumladığınız gibi, bu bölgede işte Ağustos'tan beri devam eden depremler bir fay üzerine denk gelmediği için ben teknolojik (tektonik) depremler gibi yıkıcı bir deprem beklemiyorum.
Ama bu tür depremlerde aylarca süren, belki bir yıla yayılan bu tür hissedilen fakat yıkıcı olmayan yüzlerce binlerce deprem olabilir ve oluyor zaten. Bu da onlardan biri. Bir aktif büyük deprem oluşturabilir bir fay üzerine denk gelmiyor; yerine baktım merkez üssü olarak. Dolayısıyla bir tehlikeli deprem olarak görmüyorum."
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-21
Saat:18:11:49 TSİ
Enlem:39.135 N
Boylam:28.32389 E
Derinlik:11.58 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
