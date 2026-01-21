Balıkesir sallandı! AFAD duyurdu: 4,5''in ardından 2 deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarsıntının 18.11'de yaşandığını ve yerin 11 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdi.

PEŞ PEŞE SARSINTI

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 23.11 sıralarında merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 23.28'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yaşanan depremin ardından bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Vedat Sezer, sarsıntının saat 18:11 sularında meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Yine Sındırgı'da meydana geldi ki deprem fırtınasının yaşandığı bir bölgemizdi orası. Çevre illerden de hissedildi; Bursa, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'in belli bir kısmında da hissedilen bu deprem yerin 11,58 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4,5 büyüklüğünde tespit edildi. Tabii ki bölgede yaşanan Ağustos ve Eylül ayındaki depremlerin ardından bir deprem fırtınası şeklinde devam ediyordu. Zaman zaman da aralıklı olarak orta ve orta büyüklüğün üzerindeki depremleri de bölge halkı yaşamaya devam ediyordu.

Bir taraftan önlemler alınıyor, bir taraftan sarsıntılar devam ediyor. Yer bilimcilerin de öngördüğü gibi bölgedeki hareketlilik ara ara orta ve orta üstü büyüklükteki depremlerle devam edebilir deniyordu ve aynı şekilde oldu. Balıkesir Valiliği ve AFAD aracılığıyla yapmış olduğu ilk saha taramalarına göre şu ana kadar olumsuz bir bilgi henüz daha Valilik ve AFAD'a ulaşmış değil ama tabii ki bölgedeki ekipler taramalarını sürdürüyorlar. Biz de konunun takipçisiyiz; herhangi bir problem veya gelişme olursa aktarmayı sürdüreceğiz."

"YENİ BİR DEPREM SİLSİLESİ BAŞLAMIŞ OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sındırgı'da gerçekleşen 4.1 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından A Haber'e konuk olarak açıklamalarda bulundu. Ersoy'un açıklamalarından satır başları...



Burayı farklı yorumlamak gerekir. Sındırgı'daki deprem dağınık bir fayzon üzerinde. Yeni bir deprem silsilesi başlamış olabilir.