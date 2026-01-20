Başkan Erdoğan Külliye'de Özbek heyetini kabul etti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov , Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov'u kabul etti.
