Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Ana gündem maddelerinde ise Suriye'de gerçekleşen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze Barış Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum ve ekonomiye dair pek çok başlık masaya yatırılacak. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi toplantı öncesi masadaki konuları canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2026 yılının yoğun dış politika ve güvenlik gündemini değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Suriye'de PKK/YPG'ye gerçekleştirilen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze barış planı, terörle mücadeledeki son durum ve ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.
SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR VE SON DURUM
PKK/YPG terör örgütü Halep'te sivilleri hedef alarak saldırılar düzenlemesinin ardından Suriye ordusu Fırat'ın batısında askeri operasyonlar başlatmıştı. Günlerdir süren çatışmaların ardından Şam yönetimi YPG ile anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından gözler yeniden 10 Mart mutabakatına da çevrilmiş durumda...
Kabine toplantısında Suriye'deki yaşanan son durum ve YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temaslar yer alacak. Suriye ordusunun önce Halep'te, ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.
GAZZE BARIŞ KURULU
Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze'deki ikinci aşama masaya yatırılacak. ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine daveti ve yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.