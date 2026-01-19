CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Ana gündem maddelerinde ise Suriye'de gerçekleşen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze Barış Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum ve ekonomiye dair pek çok başlık masaya yatırılacak. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi toplantı öncesi masadaki konuları canlı yayında aktardı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2026 yılının yoğun dış politika ve güvenlik gündemini değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE KABİNE TOPLANIYOR!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Suriye'de PKK/YPG'ye gerçekleştirilen operasyonlar ve entegrasyon anlaşması, Gazze barış planı, terörle mücadeledeki son durum ve ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.

Foto: AA

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR VE SON DURUM

PKK/YPG terör örgütü Halep'te sivilleri hedef alarak saldırılar düzenlemesinin ardından Suriye ordusu Fırat'ın batısında askeri operasyonlar başlatmıştı. Günlerdir süren çatışmaların ardından Şam yönetimi YPG ile anlaşmanın sağlandığını duyurmasının ardından gözler yeniden 10 Mart mutabakatına da çevrilmiş durumda...

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Kabine toplantısında Suriye'deki yaşanan son durum ve YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temaslar yer alacak. Suriye ordusunun önce Halep'te, ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.

Foto: AA

GAZZE BARIŞ KURULU

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze'deki ikinci aşama masaya yatırılacak. ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıkladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine daveti ve yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Foto: AA

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.

Foto: AA

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE

Ayrıca toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarına devam edilen yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele eylem planında gelinen son aşama da değerlendirilecek.

TOPLANTIYA DAİR DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi toplantı öncesi masadaki konuları şu sözlerle aktardı:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yoğun bir gündemle bir araya geliyor. Toplantının ana eksenini Suriye'deki hızlı askeri ve diplomatik değişimler, Gazze için hazırlanan yeni yönetim mekanizması ve ekonomiyle mücadele adımları oluşturuyor.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye

SURİYE: 10 MART MUTABAKATI VE ORDUYA ENTEGRASYON

Suriye'de son dönemde yaşanan hareketlilik, gözlerin yeniden Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında geçtiğimiz yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na çevrilmesine neden oldu.

Diplomatik Temaslar: YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulama süreci kabinede detaylıca ele alınacak.

Saha Operasyonları: Suriye ordusunun Halep ve YPG kontrolündeki diğer bölgelerde yürüttüğü operasyonların sahadaki yansımaları değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye: "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında sadece Suriye değil, Irak'ın kuzeyindeki son durum ve operasyonel gelişmeler de masadaki yerini koruyor.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye

GAZZE'DE "ÜÇLÜ MEKANİZMA" VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Toplantının bir diğer kritik başlığı ise Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına yönelik hazırlanan yeni barış planı. ABD yönetiminin hayata geçirmeyi planladığı; Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu'ndan oluşan üçlü yapı kabinede istişare edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Barış Kurulu" üyeliğine davet etmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Yürütme Kurulu"nda görev alacak olması, Türkiye'nin çözüm sürecindeki ağırlığını bir kez daha tescilledi.

YASADIŞI BAHİS VE EKONOMİYLE MÜCADELE

İç politikada ise toplumsal bir sorun haline gelen yasadışı bahis ve kumar bağımlılığı mercek altında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışmalar ve bu konuda atılacak yasal/operasyonel adımlar bakanların görüşüne sunulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kabine toplandı! Ana gündem Gazze Barış Planı ve Suriye
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi #Recep Tayyip Erdoğan
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın