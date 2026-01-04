ABD Venezuela’dan ne istiyor? Gerilim işgale dönüştü

Karayipler'de tansiyon yükseliyor. ABD ile Venezuela arasında son dönemde artan askeri ve diplomatik gerilim, bölgeyi son yılların en kritik jeopolitik krizlerinden birine sürükledi.

Donald Trump yönetiminin sert açıklamaları, Nicolas Maduro'nun karşı hamleleri ile Rusya ve Çin'in bölgede artan etkisi, gerilimi daha da tırmandırdı. "ABD Venezuela'dan ne istiyor, yeni bir kriz kapıda mı?" soruları gündemin merkezine yerleşti.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Trump, uyuşturucuyla mücadeleyi gerekçe göstererek, Washington'ın terör örgütü ilan ettiği "Güneş Karteli"nin Venezuela'da devletin üst düzey isimleri tarafından yönetildiğini öne sürdü ve orduya geniş yetkiler verdi. Bu kapsamda dünyanın en büyük uçak gemilerinden USS Gerald Ford, saldırı grubu ile birlikte Karayipler'e sevk edildi. Maduro'nun başına konulan ödül 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarıldı. Venezuela açıklarında 20'den fazla teknenin hedef alındığı saldırılarda 80'i aşkın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.