Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde şiddetli rüzgar alarmı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2026 19:07 Güncelleme: 03.01.2026 19:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulandığını açıkladı.
Bakanlık sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgâr nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulanmaktadır.
Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır.
Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz."