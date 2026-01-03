İstanbul- Arnavutköy’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı

Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. 2 yolcunun hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bolluca İhsaniye Yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 48 KA Arnavutköy- Kemerburgaz hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü, İhsaniye yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde yolcular olan otobüs bariyerlere çarptı, ardından da savrularak ters döndü. Bazı yolcular otobüsün içerisinde savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 yolcuyu ambulansla hastaneye götürdü. Diğer yolcular ise başka otobüse aktarıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlem alırken kazaya karışan otobüs bir süre sonra olay yerinden kaldırıldı.