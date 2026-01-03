Başkentte "bidon" nöbeti! Vatandaş şadırvana muhtaç kaldı

Ankara'da su krizi derinleşiyor. Günlerdir devam eden kesintiler nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen vatandaşlar, çareyi cami şadırvanlarından ve dağ yollarındaki çeşmelerden bidonlarla su taşımakta buldu. Yaşanan mağduriyet sadece temizliği değil; hayvancılığı, ısınmayı ve sağlığı da tehdit eder boyuta ulaştı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları rezilliği ve yetkililere olan öfkelerini SABAH'a şu sözlerle anlattı: