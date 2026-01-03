Başkentte "bidon" nöbeti! Vatandaş şadırvana muhtaç kaldı

03 Ocak 2026, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2026 07:31 Güncelleme: 03.01.2026 07:39
Başkent Ankara, günlerdir damla akmayan musluklar yüzünden tarihinin en zor sınavlarından birini veriyor. Tanker desteğinin dahi sağlanmadığı krizde, vatandaşlar en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerinde bidonlarla cami avlularına ve dağ yollarına düştü. Su krizine çözüm bulamayan Yavaş yönetimine ise tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ankara'da su krizi derinleşiyor. Günlerdir devam eden kesintiler nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen vatandaşlar, çareyi cami şadırvanlarından ve dağ yollarındaki çeşmelerden bidonlarla su taşımakta buldu. Yaşanan mağduriyet sadece temizliği değil; hayvancılığı, ısınmayı ve sağlığı da tehdit eder boyuta ulaştı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları rezilliği ve yetkililere olan öfkelerini SABAH'a şu sözlerle anlattı:

Mehmet Ferit Baldız: 10 gündür suyumuz yok! Bizi oyalıyorlar. Bu kış günü doğalgazımız bile yanmıyor. Peteklerde su yok, sistem basmıyor! Dere tepe gezip su getiriyorum hayvanlarıma su taşıyorum. Bir haftadır banyo yapmadım. Mansur Yavaş bizi pişman etti.

Veli Çelik: Vatandaş elinde bidonlarla su peşinde koşuyor. Tuvalete gidecek bile suyumuz yok. Eskiden sular kesilirdi ama belediye tankerle kapımıza kadar su getirirdi. Şimdi ne gelen var ne giden. Karşımıza çıkıp gerçek bir cevap veren dahi yok.

Sadık Başlamak: Su akmıyor ama durmadan fatura mesajları geliyor. Büyükşehir hiçbir çözüm üretemiyor. Mansur Yavaş'ın belediyecilikten anladığı yok.

Semra Polat: Bulaşıklar dağ gibi birikti. Çamaşırlar makinede kaldı. Mansur Yavaş bir de cumhurbaşkanlığına talip oluyor. Ankara'yı yönetemiyorsun, Türkiye'yi nasıl yöneteceksin?

