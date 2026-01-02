Münbiç'te terörün yer altı şehri deşifre oldu! A Haber dağın altındaki o inlere girdi
A Haber, Suriye’nin Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin dağın altına inşa ettiği devasa yeraltı üssünü görüntüledi. Kilometrelerce uzanan tünellerde hastane, hapishane, mühimmat depoları ve hatta voleybol sahası bulundu. Beton bloklarla korunan girişleri, tonlarca lojistik stoku ve EYP atölyeleriyle terörün yeraltı şehri tüm detaylarıyla deşifre edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve bölgedeki yerel unsurların kararlı mücadelesi sürerken, terör örgütü PKK/YPG'nin sinsi planları bir bir gün yüzüne çıkarılıyor. A Haber, Suriye'nin Münbiç ilçesinde, yerin metrelerce altında, bir dağın kalbine oyulmuş devasa terör üssüne girdi. Kilometrelerce uzanan, içinde hastaneden hapishaneye, mühimmat depolarından voleybol sahasına kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü o tünelleri Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı görüntüledi. İşte terörün yeraltı şehrinden kan donduran detaylar...
Münbiç merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik bir dağın altına inşa edilen tünellerin girişindeki güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Tünelin içine araçla giren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Şu anda araçla bir tünele gireceğiz. Neredeyse 40 cm kalınlıkta beton duvarlar var ve ilerliyoruz. Bakın burada bir demir kapı var. Bu kapı kapatıldıktan sonra buraya herkes giriş yapamıyor. Çok büyük bir alan burası ve sadece giriş." ifadeleri ile ilk izlenimleri aktardı.
DAĞIN KALBİNDE 3 ODALI EVLER VE HAPİSHANELER
Tünellerin derinliklerine inildikçe, yapının sadece bir sığınak değil, binlerce teröristin aynı anda yaşayabileceği bir "şehir" olarak tasarlandığı görülüyor. Yerdeki kablo ağları ve odaların dizaynı, örgütün burayı uzun süreli bir askeri üs olarak planladığını kanıtlıyor.
Uğur, tünelin iç kısımlarını, "Şu anda araçtan indik ve bundan sonraki süreçte ilerlemeye yaya olarak devam edeceğiz. Burada bir evi andıran bir görüntü var. İçeriye giriyoruz, yerde kablolar ve odalar var. Burası bir yemek salonu olarak kullanılmış. Karşılıklı odalar var, burası bir askeri üs olarak kullanılacak hale getirilmiş. Bazı bölümler ise hapishane gibi; çünkü diğer odalardan farklı bir kilit sistemi var." şeklinde tarif etti.
LOJİSTİK DEPO: TONLARCA YAŞAMSAL MALZEME
Örgütün yeraltındaki bu üste uzun süre dışarı çıkmadan kalabilmek için devasa bir stok yaptığı görülüyor. Konserve yiyeceklerden hijyen malzemelerine kadar her şey paletlerle istiflenmiş durumda.
"Burada ekmek ve konserveler var. Yan tarafta ise içme suyu bulunuyor. Çok fazla insan için bol miktarda yaşamsal malzeme burada depolanmış. Paletler halinde atılmış yerlerde tuvalet kağıtları var, yani hijyen malzemeleri de eksik edilmemiş."
YERALTI HASTANESİ: ENGELLİ RAMPASINDAN SEDYEYE...
Tünellerin en dikkat çekici bölümlerinden biri de tam teşekküllü bir hastane olarak tasarlanan alan. Yaralı teröristlerin tedavisi için her türlü mimari detay düşünülmüş:
"İşte engelli rampası... Sedye rahatlıkla geçebilir. Beton bir tavan altındayız. Tek kişilik bir hasta odası olduğunu sanıyorum, havalandırması da mevcut."
TIRLARIN GİREBİLECEĞİ GENİŞLİKTEKİ TÜNELLER VE KONTEYNERLER
Tünellerin yüksekliği ve genişliği, içeride ağır vasıtaların bile hareket edebilmesine olanak sağlıyor. Uğur, tünel içerisindeki devasa bir tır konteyneriyle karşılaştıklarında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bu bir konteyner; tırın üzerindeki bir konteyner bu. Yerde poşetler var. 'Tır buraya sığar' demiştik, tırın üzerindeki bir konteynerle gerçekten karşılaştık." dedi.
ÖLÜM ATÖLYELERİ: EYP VE BARUT STOĞU
Tünellerin sadece yaşam alanı değil, aynı zamanda bir mühimmat üretim merkezi olduğu da tespit edildi. Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler her köşede dikkat çekiyor.
"Tek kullanımlık tabldotlar ve piller var. Bu pillerle el yapımı patlayıcılar (EYP) hazırlanıyordu. Yerde barut var; barut fıçısının kapağı bu, patlayıcı madde... Şalter kutusunun içine yerleştirilmiş iki ayrı patlayıcı burada hazır bekletiliyor."
SÖZÜN BİTTİĞİ YER: YERALTINDA VOLEYBOL SAHASI
Haberin en şaşırtıcı görüntüsü ise tünellerin içinde bulunan spor alanı oldu. Terör örgütü mensuplarının sosyal aktivite için tünelin bir bölümünü voleybol sahasına çevirdiği görüldü. Bölgedeki yerel güçler, "Karşıda gördüğün gibi voleybol sahası da yapmışlar" derken; Halil İbrahim Uğur, "Voleybol sahasıyla karşı karşıyayız, insan gerçekten şaşırıyor bu duruma" diyerek örgütün yeraltındaki lüks ve sinsi yapılanmasını özetledi.
