Münbiç’te terörün yer altı şehri deşifre oldu! A Haber dağın altındaki o inlere girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve bölgedeki yerel unsurların kararlı mücadelesi sürerken, terör örgütü PKK/YPG'nin sinsi planları bir bir gün yüzüne çıkarılıyor. A Haber, Suriye'nin Münbiç ilçesinde, yerin metrelerce altında, bir dağın kalbine oyulmuş devasa terör üssüne girdi. Kilometrelerce uzanan, içinde hastaneden hapishaneye, mühimmat depolarından voleybol sahasına kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü o tünelleri Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı görüntüledi. İşte terörün yeraltı şehrinden kan donduran detaylar...

Münbiç merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik bir dağın altına inşa edilen tünellerin girişindeki güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Tünelin içine araçla giren A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Şu anda araçla bir tünele gireceğiz. Neredeyse 40 cm kalınlıkta beton duvarlar var ve ilerliyoruz. Bakın burada bir demir kapı var. Bu kapı kapatıldıktan sonra buraya herkes giriş yapamıyor. Çok büyük bir alan burası ve sadece giriş." ifadeleri ile ilk izlenimleri aktardı.