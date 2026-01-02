İnfazda yeni dönem! Katil ve istismarcılara geçit yok
AK Parti’nin hazırladığı yeni infaz düzenlemesiyle cinayet, çocuk istismarı ve cinsel saldırı suçlarında erken tahliye ihtimali ortadan kalkıyor. Ağır suçlular daha uzun yıllar cezaevinde kalacak.
Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'den, infaz sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerektiğine ilişkin arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı. AK Parti, "infaz sürelerini eşitle, gözlem kurullarını güçlendir, tahliye sonrası denetle ve destekle" şeklinde üç ana başlıkta toplanan bir çalışma yapıyor.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
11'nci Yargı Paketi'nde yer alan, kamuoyunda "Kovid 19 indirimi" olarak bilinen düzenlemeyle binlerce kişi şartlı salıverildi. Düzenleme, infaz sistemine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Yapılan açıklamalar kamuoyunda bu yöndeki beklentiyi de arttırdı.
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin, Ceza İnfaz Yasası'nı baştan sona değiştirecek bir hazırlık yaptıkları öğrenildi. Önümüzdeki aylarda gündeme getirilmesi planlanan düzenlemede öne çıkanlar şöyle:
Mevcut sistemde, değişik suçlar (terör, örgüt gibi) için ayrı ayrı infaz uygulaması yapılıyor. Adli suçlarda hükümlüler, cezasının yarısını cezaevinde geçirip şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor.
Terör suçlarında süre 4/3'e (dörtte üç) kadar çıkıyor. Bu da sistemde bir karmaşaya neden oluyor. Yapılacak düzenlemeyle, infaz sürelerinin tüm suçlarda 1/2'de (cezanın yarısı) eşitlenmesi planlanıyor.
KATİL VE TECAVÜZCÜLER İSTİSNA
Kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri ile taciz ve tecavüzcüler istisna tutulacak. Çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışında kalacak. Bu suçlarda infaz süresi daha yüksek olacak ve hükümlülerin cezaevinde daha uzun kalmaları sağlanacak.
AK Parti kurmayları, 'Bizden önceki dönemde, cezasının yüzde 40'ını cezaevinde çeken şartlı salıvermeden yararlanıyordu. Bizim dönemimizde çıkan düzenleme ile süreler arttırıldı. Şimdi bunların sadeleştirilmesi gerekiyor' dediler.
Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının yapısı ve faaliyetleri tekrar gözden geçirilecek. Suçlara özgü denetim mekanizması ortaya konacak. Kurullardaki Aile, Sağlık gibi bakanlıklardan gelen psikolog, pedagog, psikiyatr ile diğer uzmanlıklar güçlendirilecek. Kurulların yetkileri de arttırılacak. Böylece bir hükümlünün, suç işlemekten gerçekten pişman olup olmadığı, cezaevinden çıkarsa tekrar suç işleyip işlemeyeceği, topluma karışıp karışamayacağı daha iyi tespit edilmiş olacak.
Topluma ayak uyduracağı görülenler şartlı salıverme koşullarından yararlanacak. Diğerleri ise cezaevinde kalmaya devam edecek.
Yeni sistemde, cezaevinden çıkan bir hükümlü daha iyi denetlenirken aynı zamanda topluma ayak uydurması için destek verilecek. Hem kendisine hem de ailesine psikolojik destek sağlanacak, mesleki eğitim verilecek, iş bulmaları sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kışın hayat kurtaran taktik! Ruslar bu yöntemi yıllardır gizli tutuyor: Düşme derdi bitecek
- Tur Rehberi filmi nerede çekildi? Tur Rehberi konusu ve oyuncuları
- 2 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Cuma Hutbesi konusu ve tam metni: “Her Şey Allah’ı Anlatır”
- Yeni yılın ilk kataloğu! 2 Ocak BİM indiriminde hangi ürünler var?
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul’da deniz ulaşımına kar engeli! Hangi seferler iptal edildi?
- Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?
- İstanbul dahil tüm liste güncellendi! 2 Ocak’ta hangi illerde okullar kapalı olacak?
- Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet alanlar dikkat: Ödeme böyle yapılacak
- MPİ 2026 büyük ikramiye kime çıktı? 800 milyon TL hangi şehrimize gitti?
- 800 Milyon TL büyük ikramiye ile neler alınır? Listeyi gören şaşkına döndü
- Gece gündüz aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz? İşte altından çıkan gerçek