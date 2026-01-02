İnfazda yeni dönem! Katil ve istismarcılara geçit yok

Terör suçlarında süre 4/3'e (dörtte üç) kadar çıkıyor. Bu da sistemde bir karmaşaya neden oluyor. Yapılacak düzenlemeyle, infaz sürelerinin tüm suçlarda 1/2'de (cezanın yarısı) eşitlenmesi planlanıyor.

KATİL VE TECAVÜZCÜLER İSTİSNA

Kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri ile taciz ve tecavüzcüler istisna tutulacak. Çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışında kalacak. Bu suçlarda infaz süresi daha yüksek olacak ve hükümlülerin cezaevinde daha uzun kalmaları sağlanacak.