Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği: Pazartesi günü Trump’la görüşeceğim

Başkan Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, dün Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek için düzenlenen eyleme ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz. İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak. Şu ana kadar bizler tabii Türkiye olarak Gazze'yi yalnız bırakmadık, Filistin'i yalnız bırakmadık, bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, 2026 yılına çok daha farklı ve güçlü bir şekilde girdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarındaki o çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Müsaade etmediği için konteyner de gönderemiyoruz, elimizde konteynerler var."

(Foto: AA)

Bu konteynerlerle Filistinlileri çadırlarda yaşamaktan kurtarma imkanı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ama er veya geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız." dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP'LA GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyriyle ilgili 2026 öngörülerinin sorulması üzerine, "Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy'le gerekse bu konuda Trump'la Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

"2026'YA HER ŞEYDEN ÖNCE OLUMLU BİR ŞEKİLDE GİRDİK"

Enflasyon ve 2026 yılında Türkiye'yi nasıl bir ekonominin beklediğine dair soruyu ise Erdoğan, "2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek, buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız." diye yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, "2025 yılı deprem konutlarının, sosyal konutların konuşulduğu bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl yeni hamleler olacak mı?" sorusu üzerine, o konuda hiç tereddüt olmadığını belirterek, "Bu konuda özellikle Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle bu çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de ulaşacağız. Deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi projelerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.