Bakanlıktan "af düzenlemesi geliyor" iddialarına yalanlama!

Giriş: 02.01.2026 18:35
Bakanlıktan af düzenlemesi geliyor iddialarına yalanlama!

Bir gazetede yer alan "af gibi düzenleme" haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.

"BAKANLIĞIN BÖYLE BİR ÇALIŞMASI YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan habere ilişkin, Adalet Bakanlığının gündeminde böyle bir çalışma ve hazırlığın olmadığı belirtildi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YASNITMIYOR

Söz konusu haberde, "yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesinin öngörüldüğü" ve düzenlemenin yasalaşması halinde "10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkan sağlanacak, halen cezasının yüzde 50'sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

