Bakan Kacır: TÜBİTAK programlarına küresel ilgi artıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının, rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirterek, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları 2025 yılı çağrılarına ilişkin konuştu. Bakan Kacır, 49 ülkeden 88’i Türk olmak üzere 175 nitelikli araştırmacının başvurduğunu duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları 2025 yılı çağrısına 49 ülkeden 88'i Türk olmak üzere 175 nitelikli araştırmacının başvurduğunu duyurdu. Bakan Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrısına ilişkin verileri sanal medya hesabından paylaştı.
Dünyanın en saygın üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı;
"Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor. 88'i Türk olmak üzere 49 ülkeden 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu. Harvard'dan Stanford'a, Oxford'dan Osaka'ya uzanan akademik birikim; Millî Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye'de buluşuyor."
Bakan Kacır, paylaşımında ayrıca, "Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
