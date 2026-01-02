AK Parti’nin üye sayısı 11 milyon 543 bin 301’e ulaştı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Bu güçlü tablo; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. " dedi.

Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Büyükgümüş "AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.