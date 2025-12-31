Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni tarife belli oldu!

Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerde yeni yılda uygulanacak olan fiyat tarifesi belli oldu.

İŞTE UYGULANACAK YENİ TARİFE!

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." İfadelerine yer verildi.