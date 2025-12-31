31 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18,95 artırıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18,95 artırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 01:28 Güncelleme: 31.12.2025 01:40
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18,95 artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 18,95 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 18,95 oranında artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 18,95 oranında artırıldı (Ekran görüntüsü)Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 18,95 oranında artırıldı (Ekran görüntüsü)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18,95 artırıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18,95 artırıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 18,95 artırıldı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör